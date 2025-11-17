Astăzi, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale în cea mai mare parte a țării; excepție vor face zonele joase de relief din sud, acolo unde, pe arii restrânse, ceața si norii vor persista. Cerul va fi variabil, însă innorarile se vor accentua treptat dinspre vest și ploile se vor extinde, astfel că se vor semnala după orele amiezii în Banat, Crișana și Maramureș. Vor fi mai ales averse, pe alocuri însoțite în vestul tarii și de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări temporar în regiunile vestice, unde se vor atinge viteze de 50...70 km/h, și cu viteze mai mici și în centru și est (în general de până la 40....50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 20 de grade.