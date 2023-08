În cea mai recentă declarație de avere, Ioan Popa, primarul orașului Reșița, a menționat și cumpărarea a 2.400 de metri pătrați de teren în Pingwe din insula tanzaniană Zanzibar. Susține că va construi acolo o casă unde va evada pentru a scăpa de stresul cotidian.

„Nu vreau să fac nimic în Zanzibar, mi-am luat un teren unde vreau să fac o căsuță cu două apartamente. Atât! (…) Acum, după șapte ani de primărie și zecile de proiecte pe care le avem în implementare, stresul pe care mi-l dau mie și nu numai mie, tuturor colegilor mei din primărie, dorința mea este să nu mai văd pe nimeni, să evadez și să stau liniștit într-un loc unde să pot să mă bucur de un răsărit de soare, de apusul de soare, să mă bucur de vânt, de valuri”, a spus primarul pentru presa locală.

Tot în declarația de avere, edilul a menționat că deține și 75% dintr-o societate înființată în Tanzania. Acesta își propune să construiască un parc fotovoltaic pe 50 de hectare . Popa se află la al doilea mandat ca edil al Reșiței. În trecut, el a deținut cea mai mare fabrică producătoare de paste din România al cărui pachet majoritar de acțiuni l-a vândut cu 8 milioane de dolari unei societăți din Italia.

O achiziție imobiliară inedită a făcut recent și consilierul local, Lenuța Ciurel. Femeia a cumpărat un apartament de 87 de metri pătrați în renumita stațiune egipteană Hurghada.

În urmă cu câțiva ani am vândut cu 60.000 de euro o casă pe care o moștenisem în Drobeta Turnu Severin. Inițial, am intenționat să cumpărăm un apartament în Timișoara, dar am renunțat din cauza prețurilor prea mari. Ulterior, am aflat de la niște prieteni de Hurghada. Am plătit 28.500 de euro, cu tot cu taxa de administrare pe 5 ani și apartamentul este închiriat turiștilor, a spus consilierul despre această achiziție.

Un alt greu de la primăria Reșița este directorul Direcției de Investiții. Adelin Tuță a scris în cea mai recentă declarație de avere faptul că, între 2018 și 2022, alături de soție, au dobândit opt terenuri, jumătate din două spații comerciale și o vilă de 118 mp.