Propagarea a început din frontul neexcavat vestic și s-a amplificat pe parcursul nopții, antrenând blocuri mari de rocă ce au afectat treptele de lucru și au ajuns până la platforma de staționare și vehiculare a utilajelor de pe vatra carierei.



Comitetul pentru situații de urgență al Ministerului precum și Ministrul Energiei au fost informați de îndată, coordonând și rămânând în contact permanent cu reprezentanții CEO.



“În acest moment situația este sub control, iar echipele CEO lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor și pentru stabilizarea zonei afectate. Niciun salariat al CEO nu a fost accidentat.



Am dispus o acțiune imediată din partea corpului de control pentru a stabili cauzele acestei situații și planul de măsuri necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor. Prioritatea zero este siguranța angajaților.

Totodată, am cerut din partea conducerii CEO ca până la finalul zilei să îmi prezinte o evaluare în detaliu și setul de măsuri pe care deja le-au întreprins. Producția de energie electrică nu va fi afectată deloc, iar producția din Pinoasa va fi afectată doar cu 2500 tone pe zi, dar se va suplini din alte cariere. Vom continua să comunicăm transparent evoluția situației și mulțumesc pentru reacția rapidă a specialiștilor CEO” a declarat Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Energiei.



Acest incident a dus la avarierea și răsturnarea a două utilaje de mari dimensiuni și la afectarea mecanismului de marș la alte două utilaje. De la apariția fenomenului de alunecare, echipele CEO au efectuat manevre de retragere a utilajelor din direcția alunecării și au asigurat retragerea personalului, garantând supravegherea continuă a zonei afectate.



Conform informațiilor preliminare, cauza principală a acestui incident este reprezentată de crevasele formate din cauza secetei prelungite, care au slăbit structura solului și au favorizat alunecarea de teren.

Conform informațiilor puse la dispoziție de CEO, utilajele avariate erau staționate de aproximativ două săptămâni. Excavatorul 09 era oricum oprit, iar excavatorul 011 urma să fie oprit la sfârșitul lunii august. Activitatea de exploatare a încetat imediat pentru a asigura siguranța personalului și a echipamentelor.