Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că două autoturisme au fost implicate într-o coliziune pe 1A Mogoşoaia – Ploieşti, în zona localităţii Cocani, judeţul Dâmboviţa, circulaţia desfăşurându-se dirijat.

În urma impactului, şase persoane au fost transportate de urgență la spital cu mai multe răni.

”În jurul orei 16:29 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui accident rutier produs în comuna Crevedia, satul Cocani. La faţa locului intervin două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o unitate de terapie intensivă mobilă şi un echipaj SMURD de la ISU Bucureşti-Ilfov, un echipaj SMURD de la Detaşamentul Titu, precum şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa.”, a transmis ISU Dâmboviţa.

Traficul rutier a fost reluat în condiții normale după ora 18:00.

