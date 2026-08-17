Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident de muncă grav la stația de epurare din Suceava. Un angajat a rămas prins într-un utilaj
Ambulanță
Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce a rămas prins cu picioarele într-un utilaj, în timp ce lucra la stația de epurare a apei din lunca Sucevei. Victima a suferit leziuni severe la ambele picioare, fiind transportată de urgență la spital.
Citește și
- 10:04Angajatul CTP Arad rănit în explozie a decedat la spital. Polițiștii au deschis dosar penal
- 09:35Legea salarizării, din nou la negocieri. Liderii coaliției, chemați la Cotroceni: sindicatele amenință cu noi greve
- 09:18Semnal de alarmă de la IGSU: Peste 2.500 de hectare mistuite de flăcări, majoritatea din incendii scăpate de sub control
- 09:16Incendii de vegetație de amploare în județul Timiș: peste 290 de hectare afectate. Pompierii se luptă cu flăcările de peste 12 ore VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News