”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura Bucureşti, judeţul Ilfov, după ce un ansamblu de vehicule care transporta grâu a acroşat glisiera şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare, anunţă, miercuri dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că sunt semnalate scurgeri de carburant din rezervor pe partea carosabilă, dar nu s-au înregistrat victime.

Traficul rutier este restricţionat total pe breteaua de acces către A0, valorile de trafic fiind în creştere.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 08.00.