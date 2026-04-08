Trafic blocat pe A0 dinspre Jilava după ce un camion a lovit un parapet metalic. Sunt scurgeri de carburant

Poliție/ Foto: Inquam Photos
Traficul rutier este blocat, miercuri dimineață, pe breteaua de intrare dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura Bucureşti, după ce un camion a lovit parapetul metalic încărcat cu grâu Echipele de intervenție acționează din cauza scurgerilor de carburant.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura Bucureşti, judeţul Ilfov, după ce un ansamblu de vehicule care transporta grâu a acroşat glisiera şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare, anunţă, miercuri dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că sunt semnalate scurgeri de carburant din rezervor pe partea carosabilă, dar nu s-au înregistrat victime.

Traficul rutier este restricţionat total pe breteaua de acces către A0, valorile de trafic fiind în creştere.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 08.00.