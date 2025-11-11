Întâmplarea s-a petrecut vineri seară, în orașul Gura Humorului, unde Gabriel Florin Suciu, în vârstă de 20 de ani, și-ar fi convins verișoara de 12 ani să îl însoțească la o casă părăsită din apropiere.

Ajunsă acolo, copila a trăit clipe de coșmar. Vărul ei ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale, folosind forța fizică, în ciuda împotrivirii victimei.

După abuz, suspectul nu a lăsat-o pe fată să plece din clădirea abandonată, violând-o de mai multe ori pe parcursul nopții, până dimineață, când i-a permis să meargă acasă.

Îngrozită, minora le-a povestit părinților cele întâmplate, iar aceștia au alertat imediat poliția. Conform certificatului medico-legal, victima a suferit leziuni care necesită trei-patru zile de îngrijiri medicale.

Un magistrat de la Judecătoria Gura Humorului a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Gabriel Florin Suciu, acesta fiind cercetat pentru viol și lipsire de libertate.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 12 ani de închisoare. Procurorii reamintesc că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.