A murit regele hackerilor

Kevin Mitnick, unul dintre cei mai celebri pirați informatici din istoria securității cibernetice, a încetat din viață duminică, la vârsta de 59 de ani, după o luptă de peste un an cu cancerul pancreatic, au anunțat familia și compania sa. Mitnick a fost însoțit în ultimele clipe de soția sa, care este însărcinată cu primul lor copil.

Mitnick a avut o carieră controversată, trecând de la statutul de infractor căutat de FBI la cel de consultant respectat și autor de succes în domeniul securității cibernetice. El a fost primul hacker care a intrat pe lista celor mai căutați infractori din SUA în anii '90, după ce a reușit să spargă sistemele informatice ale unor corporații, companii de telefonie, instituții guvernamentale și universitare, furând mii de fișiere de date, secrete industriale și numere de carduri bancare.

Mitnick susținea că nu a folosit niciodată informațiile furate în scopuri financiare sau rău intenționate, ci doar din curiozitate intelectuală și pasiune pentru hacking. El era poreclit “Condor” și era considerat “regele hackerilor” pentru abilitatea sa de a păcăli autoritățile și victimele prin tehnici de “inginerie socială”, adică manipularea psihologică a oamenilor pentru a obține acces la informații confidențiale.

O capturare spectaculoasă și o condamnare severă

Mitnick a fost prins în 1995 de către FBI, cu ajutorul unui alt expert în securitate cibernetică, japonezul Tsutomu Shimomura, pe care Mitnick îl provocase prin spargerea calculatorului său personal. Mitnick fusese deja arestat în 1988 pentru furtul unui software proprietar de la Digital Equipment Corporation și condamnat la un an de închisoare și trei ani de probațiune, pe care însă i-a încălcat.

Pentru noile sale infracțiuni, Mitnick a fost acuzat de folosirea ilegală a rețelei telefonice și fraudă informatică și a fost condamnat la cinci ani de închisoare. El a petrecut opt luni în izolare, pentru că autoritățile credeau că ar putea să continue să hackeze chiar și cu ajutorul unui telefon. Mulți dintre susținătorii săi au considerat pedeapsa ca fiind excesivă și au inițiat o campanie globală pentru eliberarea sa, numită “Free Kevin”. Campania a inclus și atacuri informatice asupra unor site-uri ale unor mass-media, pe care au afișat mesaje pro-Mitnick.

O reconversie profesională și o viață inspirațională

După eliberarea sa din închisoare în 2000, Mitnick s-a reorientat profesional și a devenit un hacker etic sau “white hat”, adică un specialist care testează legal securitatea informatică a unor companii sau organizații. El a fondat propria sa firmă de consultanță în securitate cibernetică, Mitnick Security Consulting, și a devenit “chief hacking officer” și co-proprietar al KnowBe4, o companie care oferă servicii de instruire în domeniul securității cibernetice.

Mitnick a fost și un scriitor prolific și un vorbitor public apreciat. El a publicat mai multe cărți despre viața sa de hacker și despre securitatea cibernetică, printre care “Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker” (2011). El a fost și sursa de inspirație pentru un film, “Track Down” (Hacker-ul), regizat de Joe Chappelle.

Mitnick a fost un pionier al hackingului și un personaj emblematic pentru cultura hackerilor. El a fost admirat pentru inteligența, umorul și talentul său extraordinar în domeniul tehnologiei, depășit doar de abilitatea sa de a manipula oamenii. El a lăsat în urmă o moștenire impresionantă și o lecție de viață despre cum se poate transforma o pasiune într-o profesie respectabilă.