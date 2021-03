Bunny Wailer a fost un muzician şi compozitor jamaican. Bunny Wailer a câştigat trei premii Grammy. Conform Mediafax, vedeta, al cărei nume real era Neville O\"Riley Livingston, a fost ultimul membru supravieţuitor al The Wailers, după moartea lui Bob Marley de cancer în 1981 şi uciderea lui Peter Tosh în timpul unui jaf din 1987.

Bunny Wailer, a founding member of the Wailers and a reggae music giant whose career spanned seven decades, has died at the age of 73. https://t.co/Ttn7Cj5PZQ