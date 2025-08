Postul Adormirii Maicii Domnului aminteste de postul pe care Fecioara Maria l-a tinut inainte de trecerea sa din aceasta lume. Sfantul Simeon al Tesalonicului spune: "Postul din august a fost stabilit in cinstea Maicii lui Dumnezeu Cuvantul, care stiind mai dinainte momentul plecarii ei din aceasta lume, s-a nevoit ascetic si a postit mai mult pentru noi, pentru ca ea era binecuvantata si sfanta, si nu avea nevoie de post. Asadar, ea s-a rugat special pentru noi inainte sa fie mutata din aceasta lume in viata vesnica, unde sufletul ei s-a unit prin Duhul Sfant cu Fiul ei. De aceea, noi trebuie mereu sa postim si sa ne rugam ei, imitand viata ei, si rugand-o sa se roage pentru noi. Unii spun ca acest post a fost instituit pentru doua sarbatori: Schimbarea la Fata si Adormirea Maicii Domnului. Eu zic ca este bine sa ne amintim de aceste doua sarbatori, una care ne da lumina, si una care este milostiva pentru noi".

Postul Adormirii Maicii Domnului este un post aspru

Tipicul Mare bisericesc arata ca in zilele de luni, miercuri si vineri nu se mananca nimic pana la slujba Ceasului al IX lea (ora 15:00). Dupa Ceasul al IX lea se consuma mancare uscata. Martea si joia se mananca legume fierte fara ulei, iar sambata si duminica se face dezlegare la ulei si vin. In aceasta perioada a postului Sfintei Marii avem o singura zi in care se face dezlegare la peste: Schimbarea la Fata a Domnului (6 august).

Durata si felul postirii

La inceput, nici timpul din an, nici durata si nici felul postirii nu erau la fel peste tot. Astfel, in partile Antiohiei se postea o singura zi (6 august), la Constantinopol patru zile, iar la Ierusalim - opt zile. Legat de timpul postirii din an, putem afirma ca unii posteau in luna august, altii in septembrie, iar altii nu posteau deloc, socotind ca sarbatoarea Adormirii este zi de mare bucurie, deoarece Maica Domnului a trecut de la viata pamanteasca la cea cereasca. Data si durata postului au fost uniformizate in toata Ortodoxia abia in sec. XII, la sinodul local din Constantinopol, tinut la 1166 sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotarat ca postul sa inceapa la 1 august si sa dureze 14 sau 15 zile, pana la sarbatoarea Adormirii (15 august).

Sarbatorile din postul Adormirii Maicii Domnului

Pe 1 august se praznuieste Scoaterea Sfintei Cruci. In Constantinopol exista traditia ca in vremea postului sa se faca procesiuni cu Cinstitul lemn al Sfintei Cruci. In trecut, aceasta sarbatoare era strans legata de praznicul Schimbarii la Fata a Domnului de pe 6 august si de cinstirea Sfintei Mahrame a Domnului de pe 16 august.

In aceasta perioada sunt sarbatoriti Sfantul Cuvios Ioan Iacob de la Neamt (5 august); Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla (7 august), Sfantul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11 august).

sursa: crestin-ortodox.ro