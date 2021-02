Autorizaţia de construire pentru un nou sector din drumul expres Craiova-Piteşti, în lungime de 5 kilometri din tronsonul I, a fost luni emisă, a scris ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook.



"Astăzi a fost emisă autorizaţia de construire pentru un nou sector din drumul expres Craiova-Piteşti. Este vorba de 5 km din tronsonul 1 (cel care începe la Craiova) care în total are 17 km. Deşi contractul pentru acest lot este semnat de 2 ani, până astăzi exista autorizaţie doar pentru 9 km din lungimea totală de 17 km. Motivul este interferenţa traseului din studiul de fezabilitate cu un câmp de sonde. De azi, se poate lucra pe mai bine de 80% din lungimea acestui tronson", spune Drulă.



Potrivit şefului de la Transporturi, în primăvară va fi emisă autorizaţia şi pentru ultimii 3 km (km 1+850 - km 5+000), după ce se finalizează exproprierile necesare pentru acest ultim sector.



Proiectul "Drum expres Craiova-Piteşti" va deservi în condiţii bune traficul de tranzit internaţional, de mărfuri şi persoane de pe teritoriul României, asigurând mobilitatea şi conectivitatea regiunii sud-vestice a ţării cu reţeaua naţională TEN-T Core.



Obiectivul specific al contractului de finanţare este reprezentat de construcţia unui drum expres în lungime de 121,185 km de 2 x 2 benzi, 10 noduri rutiere, 75 poduri şi pasaje şi 26 intersecţii denivelate fără acces, precum şi 3 baze întreţinere şi deszăpezire, 4 spaţii de servicii şi 4 parcări de scurtă durată.



Valoarea totală a proiectului este de 4,934 miliarde lei, din care suma totală eligibilă, finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 4,162 miliarde de lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată - 3,537 miliarde de lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 624,303 milioane de lei va fi finanţată din bugetul beneficiarului).



Drumul Expres Craiova - Piteşti este împărţit în 4 tronsoane: tronsonul 1 traversează localităţile Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, cu plecare din Craiova, şi are o lungime de 17,7 km, va avea două pasaje şi şapte poduri, va costa 76 milioane de euro fără TVA şi va fi executat de firma Tirrena Scavi SpA, din Italia. Al doilea tronson trece prin localităţile Balş, Barza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Milcov, Slatina şi Valea Mare, are o lungime de 40 km, va avea 10 poduri, inclusiv peste râul Olt, şi 5 pasaje, va costa 217 milioane euro fără TVA şi va fi executat de Asocierea SA&PE Construct SRL-Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL- Consitrans SRL, din România.



Contractele pentru proiectarea şi execuţia tronsoanelor 3 şi 4 din Drumul Expres Craiova - Piteşti, care au în total 64 km, au fost semnate cu Asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL, iar valoarea este de circa 1,3 miliarde lei, fără TVA.



Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între 1 decembrie 2018 şi 31 decembrie 2023.