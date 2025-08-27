Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, laudă modul în care s-a organizat alegerea noii conduceri de la Romsilva. Oficialul spune că procedura a fost transparentă și că toate interviurile au fost înregistrate și publicate.

„Îi doresc succes domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva”, a scris Buzoianu, pe pagina sa de socializare.

Potrivit ultimei declarații de avere, depusă în mai 2024, noul director general interimar al Romsilva are două terenuri agricole de 1.000, respectiv 833 de metri pătrați, un apartament de 79 de metri pătrați, două spații comerciale sau de producție de 84, respectiv 89 de metri pătrați și o casă de locuit de 136 de metri pătrați. În cazul fiecărui bun imobil deține o cotă parte de 50%.

În anul 2015, Jean Vișan și-a cumpărat o mașină, iar în bănci are un depozit de 235.000 de lei și 3 conturi cu aproape 15.000 de lei. La acestea se adaugă două fonduri de asigurări de 43.000 și 15.000 de lei, dar și bani la piloanele 2 și 3 de pensii. Cele din urmă sunt pe numele directorului interimar și al soției.

Ca șef de serviciu în cadrul Romsilva, Jean Vișan avea venituri anuale de peste 208.000 de lei, adică primea un salariu de aproape 17.500 de lei pe lună. Alte venituri pe care le-a menționat inginerul în declarația de avere sunt obținute din chirii, peste 11.500 de lei pe an și din dobânzi bancare, pe numele soției.

Totuși, averea lui Jean Vișan contrastează puternic cu cea a fostului șef Romsilva. Teodor Țigan are trei case, cinci apartamente, cinci terenuri agricole și alte cinci intravilane. Fostul director deține două autoturisme și bijuterii de aur în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Țigan a declarat doar 10.000 de euro la bancă și o datorie de 50.000 de dolari.