Companiile din domeniu caută tot mai mult astfel de „date umane”, adică imagini din perspectiva celui care face efectiv activitatea. Ideea e simplă: dacă vrei ca un robot să facă ceva în locul tău, trebuie mai întâi să-i arăți exact cum se face. Mii de colaboratori din zeci de țări trimit deja ore întregi de filmări, însă cererea este mult mai mare decât oferta.

„Avem nevoie de miliarde de ore”: cum sunt antrenați roboții

Specialiștii spun că pentru ca roboții să devină cu adevărat utili în viața de zi cu zi, este nevoie de volume uriașe de date. În prezent, sute de mii de ore de video sunt colectate lunar, dar este doar o mică parte din cât ar fi necesar.

Aceste filmări sunt apoi analizate și etichetate, astfel încât roboții să învețe să recunoască obiecte, distanțe și mișcări. Spre deosebire de chatbot-uri, care au fost antrenate pe texte de pe internet, roboții au nevoie de informații mult mai concrete, din lumea reală.

O industrie în plină expansiune și o piață de miliarde

Această nevoie de date a deschis o piață complet nouă, estimată să depășească 10 miliarde de dolari până în 2030. Companiile nu doar colectează filmările, ci le și procesează, pentru a le transforma în informații utile pentru antrenarea roboților. Există însă diferențe importante în funcție de locul unde sunt colectate datele. De exemplu, o bucătărie din SUA arată și funcționează diferit față de una din India, iar aceste detalii contează atunci când roboții sunt proiectați pentru anumite piețe.

De ce e atât de greu să înlocuiești omul acasă

Deși roboții funcționează foarte bine în medii controlate, cum sunt fabricile, viața de acasă este mult mai imprevizibilă. Obiectele, spațiile și situațiile se schimbă constant, iar roboții nu au încă intuiția pe care oamenii o dezvoltă în timp. Chiar și sarcini aparent simple, cum ar fi împăturirea hainelor, au o rată de succes prea mică pentru a fi folosite la scară largă. În plus, există riscuri reale dacă roboții nu înțeleg corect mediul în care operează.