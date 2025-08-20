Experiența neplăcută a fost făcută publică de influenceriță printr-un videoclip postat pe TikTok, care a strâns rapid mii de vizualizări. În imagini, Mery Caldass apare plângând după ce a realizat că nu avea documentele necesare pentru a călători. Motivul surprinzător: s-a bazat exclusiv pe ChatGPT pentru a verifica dacă avea nevoie de viză.

„L-am întrebat pe ChatGPT și mi-a zis că nu”, a povestit tânăra.

Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru sejururi mai scurte de 90 de zile în Puerto Rico, care este teritoriu american, ei trebuie să completeze formularul ESTA (Electronic System for Travel Authorization), conform Departamentului de Stat al SUA. Acest formular online verifică eligibilitatea călătorilor pentru accesul pe teritoriul american.

Dezamăgirea influenceriței

Realizând că a ratat zborul din lipsa unei verificări mai atente, tânăra a declarat:

„Asta primesc pentru că nu m-am documentat mai bine.”

În plus, influencerița a precizat că nu mai are încredere în ChatGPT. Cu umor, ea a sugerat că întâmplarea ar fi putut fi „răzbunarea” AI-ului, după ce anterior îi adresase insulte.

Comentariile dure ale internauților

Videoclipul a atras rapid o mulțime de comentarii critice. Mulți dintre cei care au vizionat povestea au subliniat că informațiile despre călătorii ar trebui verificate pe site-uri oficiale.

„Există site-uri oficiale ale guvernelor care oferă aceste informații. Dacă nu știi să le cauți, ești o cauză pierdută”, a scris un utilizator.

„De ce nu ai folosit Google?”, a întrebat altcineva, indicând că simpla căutare pe internet ar fi prevenit neplăcerile.

Vacanța continuă fără probleme

Chiar dacă incidentul i-a creat momente stresante, planurile de vacanță ale lui Mery Caldass nu au fost compromise. A doua zi, tânăra a postat un nou videoclip de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico și a continuat să-și împărtășească aventurile cu fanii săi.

