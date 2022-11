Consuma alimente bogate in fibre

Studiile au aratat ca alimentele care contin fibre reduc apetitul. De aceea, ar trebui sa mananci mai multe alimente care contin fibre, precum fructele, legumele, cerealele integrale si leguminoasele. Acestea au de obicei un continut caloric redus si un volum mare, ceea ce potoleste foamea pentru mai mult timp, potrivit andreearaicu.ro.

Mananca mai multe supe si ciorbe

Daca mananci supa sau ciorba pe baza de legume ca fel principal, te vei satura mult mai repede si vei avea un aport mai scazut de calorii la acea masa. Supele sau ciorbele care contin smantana sau sunt grase nu se incadreaza in aceasta categorie. Opteaza pentru variante usoare, asa cum sunt supele de pui, de legume sau leguminoase (fasole, linte, mazare etc).

Potoleste-ti foamea cu o salata

Un studiu a aratat ca atunci cand oamenii consuma o salata mare cu un continut redus de calorii (aproximativ 100 de calorii) inainte de pranz, vor manca cu 12% mai putine calorii in timpul mesei. Dupa ce au consumat o salata mai mica (50 de calorii), au mancat cu 7% mai putine calorii in timpul mesei. Pentru a-ti face o salata asemanatoare cu cea folosita in cadrul studiului, asociaza salata verde cu rosii, castraveti, morcovi si telina, folosind un dressing cu un continut redus de grasimi.

Mananca o portocala sau un grepfrut pe zi

Cercetatorii au descoperit ca alimentele de origine vegetala bogate in fibre solubile, asa cum sunt portocalele sau grepfrutul, ofera senzatie de satietate si echilibreaza nivelul zaharului din sange. Iar acest lucru are ca efect un control adecvat al apetitului.

Alege produse lactate cu un continut redus de grasimi

Lactatele cu un continut redus de grasimi ofera un aport de proteine, iar acestea au capacitatea de a reduce foamea. Alege lapte, iaurt, chefir sau branza dulce cu un continut scazut de grasimi.

Asociaza carbohidrati cu grasimi sanatoase

Atunci cand mancam grasimi, un hormon numit leptina este eliberat de celulele adipoase din organism. Studiile au aratat ca un nivel scazut de leptina (din cauza unei diete sarace in grasimi) poate declansa cresterea apetitului. Dar acest lucru nu inseamna ca ar trebui sa alegem mese bogate in grasimi. Asociaza alimentele care contin carbohidrati cu unele care ofera un aport de grasimi sanatoase, precum peste, avocado sau ulei de masline.

Include soia in alimentatia ta

Boabele de soia ofera proteine si grasimi, precum si carbohidrati. Iar toate acestea se numara printre nutrientii esentiali de care avem nevoie la fiecare masa. Un studiu recent a demonstrat ca boabele de soia contin si o substanta care poate scadea apetitul.

Consuma nuci ca gustari intre mese

Nucile ofera senzatie de satietate datorita continutului de proteine, fibre si grasimi sanatoase. Sunt o varianta excelenta de gustare intre mese, dar secretul este sa alegi portii mici pentru ca nucile au un aport caloric ridicat.

Mananca mai incet

Dureaza cel putin 20 de minute ca la nivelul creierului sa ajunga mesajul ca stomacul este plin. Daca mananci mai lent, sunt sanse mai mari ca acest mesaj sa ajunga la creier inainte de a manca prea mult.