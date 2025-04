Iata 6 griji de parinte pe care ar trebui sa nu ti le mai faci.

Grija nr. 1: Fetita mea e prea baietoasa

Iti vine greu sa recunosti, dar poate ca si tu, ca multi alti parinti, ai idei preconcepute cu privire la cum trebuie sa fie fetitele. Iar cand fetita ta adora sa se tavaleasca prin noroi cu baieteii vecini sau prefera sa primeasca un garaj pentru masini in loc de o casuta pentru papusi, poate fi descurajant. Iti faci 1000 de ganduri cu privire la viitorul ei si ce anume ajunge sa prefere...

Grijile sunt inutile. Fiecare etapa este oricum unica, fiecare copil e unic iar viata e prea scurta ca sa ne epuizam in stres cu privire la ingrijorari pentru viitor. Lasa copilul sa faca ce ii place, sa se joace de-a ce ii place. Numai asa poate descoperi ce indragesc si pana la urma cine sunt. Nu te ghida dupa stereotipuri legate de sexul copilului.

Grija nr. 2: Copilul meu e prea dependent de mine

Anxietatea de separare de parinti se sfarseste la copil in jurul varstei de 4-5 ani insa in unele cazuri poate dura mai mult aceasta etapa a dependentei afective exagerate a copilului de unul din parinti.

In loc sa fii ingrijorat sau frustrat, incurajeaza-l sa faca pasi mici spre propria independenta – cum ar fi sa isi faca un prieten nou si sa se joace fericit cu el in loc sa vina constant la tine din minut in minut.

Nu uita sa ii intaresti realizarile laudandu-l: "Arati ca si cum te-ai distrat pe cinste astazi!!". Daca tot ingrijorat esti, aminteste-ti ca nu prea exista adolescenti dependenti de unul din parinti, deci pana atunci sigur ii va trece. De fapt, atunci tu vei fi cel care va tanji dupa cate o imbratisare de-a lui!

Grija nr. 3: Fata mea e prea afectata de certurile cu prietenele ei

Prieteniile din copilarie si adolescenta au o importanta foarte mare asupra copiilor. O mica discutie cu prietenele ei poate fi o drama pentru o pre-adolescenta iar de tradari de prietenii nici nu mai incape vorba. Starea sufleteasca si psihica a fiicei tale (caci de regula fetele sunt mai afectate de relatiile cu prietenele lor) poate deveni deteriorata rapid iar tu ca parinte sa iti faci 1000 de griji pentru ea. Nu iti face griji, in schimb fii acolo pentru fiica ta mereu sa o asculti si ore intregi daca e nevoie, despre cine pe cine a barfit, cine ce a zis si cui, cine ce a mai facut pe Facebook si cine cui nu a dat Like.

Incurajeaza-ti copilul sa isi faca si noi prieteni, implicand-o in activitati punctuale la scoala in zilele libere sau de sport sau vreo competitie, unde nu cunoaste pe nimeni. Are ocazia sa isi gaseasca noi prieteni si sa aiba incredere in sine ca prietenii se pot face oricand, nu incepe si nu se termina lumea cu 1-2 dintre cei vechi.

Grija nr. 4: Alti copii par ca se descurca mai bine la scoala decat copilul meu

De multe ori ne facem prea multe griji inutil cand alti parinti flutura realizarile scolare ale copilului sau in fata noastra. Cu toate astea, un parinte bun este cel care stie cum sa nu puna presiune stresanta asupra copilului pentru a obtine o performanta cu care el sa se laude.

Discuta cu invatatorul sau dirigintele copilului in cazul in care ai anumite ingrijorari fundamentate, altfel tot ce poti face este sa fii acolo pentru copilul tau ori de cate ori are intrebari scolare pentru tine si sa il sustii sa aiba un program stabil de teme. Concentreaza-te pe realizarile sale si pe materiile la care este bun; este cu mult mai constructiv si incurajator pentru ambele parti. Ii intaresti increderea in sine si il ajuti sa identifice ce ii place cu adevarat in viata. Copilul nu trebuie sa urmeze facultati de stiinte exacte numai pentru ca parintii sai au facut la fel si nu concep altfel; sau sa devina un medic de succes cat timp lui ii vibreaza intreaga fiinta cand canta la pian sau picteaza pe panza. Un parinte adevarat identifica si respecta abilitatile si alegerile copilului sau, indiferent de asteptarea sa.

Grija nr. 5: E un drac impielitat; imi e groaza ca o sa se raneasca!

Da, e adevarat, nervii tai de parinte sunt pusi la grea incercare cand copilul tau este tipul aventuros fizic, dar el invata lectii importante de viata cu privire la cat de mult isi poate forta propriile limite si de ce anume este capabil, timp in care se si distreaza, bineinteles.

Incearca sa ii dai ceva spatiu unde sa se joace liber si rezista tentatiei de a fi stilul de “parinte elicopter”. Un studiu recent din North Carolina arata ca atunci cand parintii stau prea mult in preajma copiilor care se joaca, acestia se joaca mai putin si nu au rezultatele pe care le-ar avea pentru dezvoltarea lor emotionala si psihica ca atunci cand sunt nesupravegheati.

Copilaria este, pana la urma, vremea cand alergi, sari, te cateri. Este suficient timp de seriozitate si grija cand crestem.

Grija nr. 6: Nu se lipeste nici o activitate de copil

Copiilor le place sa participe la activitati suplimentare extrascolare, indeosebi la ore de sport de orice fel. Insa parintii sunt prea disperati sa le umple fiecare moment liber cu asemenea activitati. Intr-un studiu recent, 71% din parinti recunosc ca umplu cu multe activitati timpul liber al copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 9 ani.

Parintii insa se ingrijoreaza si se plang ca nu reusesc sa fie parinti buni pentru ca nu au putut determina copilul sa se agate de un sport sau activitate pe termen lung. Unii incearca cate 5-6 activitati: karate, fotbal, dansuri, cursuri de actorie, tenis, inot, etc.

Lasa copilul in ritmul lui si pune-te in pielea lui. Daca tie nu ti-ar placea o anumita activitate crezi ca vei deveni bun la ea numai pentru ca parintii te imping de la spate? Continua si du copilul la cate o activitate, atentie, nu la prea multe, si vezi care dintre ele ii place cu adevarat. Poate copilul tau va prefera doar lectiile de chitara si trebuie sa te multumesti cu el asa cum este. Nu uita, copilul nu vine pe lume ca sa iti implineasca tie ca parinte frustrarile sau visele neimplinite, ci pentru propria sa existenta. Indruma-l, da-i optiuni, sustine-l, lauda-l, intelege-l, fii acolo pentru el si … cam atat.

sursa: Sfatul Parintilor