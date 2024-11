Elena Lasconi: Nu este o soluţie cedarea de teritorii din partea Ucrainei

Preşedintele USR, Elena Lasconi, candidat la alegerile prezidenţiale, a respins luni ipoteza cedării unor teritorii din partea Ucrainei în schimbul păcii, menţionând că, dacă se va întâmpla aşa ceva, preşedintele rus, Vladimir Putin, "nu se va opri".



Totodată, ea a criticat punctul de vedere exprimat de Mircea Geoană pe acest subiect.



"Vă daţi seama, dacă Doamne fereşte România ar fi atacată, domnul Geoană ar ceda o parte din România. Nu, nu este o soluţie cedarea de teritorii. Şi asta este marea diferenţă între mine şi ceilalţi politicieni, care stau drepţi şi nu drept în faţa puterilor mari ale lumii. Nu este o soluţie cedarea de teritorii, pentru că Putin are un comportament de împărat. (...) Dacă Ucraina va ceda teritorii, Putin nu se va opri. El trebuie descurajat, să nu se înarmeze în următorii doi - trei ani, să nu se înarmeze rapid. Noi trebuie să ajutăm Ucraina să câştige acest război. Este esenţial să se întâmple asta. Am discutat şi la Forumul de pace de la Paris când am fost. America este protejată natural de două oceane. Noi suntem aici, ne suflă în ceafă Putin. Noi trebuie să facem tot ce putem, ca să introducem mai mulţi bani pentru înzestrare armată. Este esenţial să facem lucrul acesta, ca să descurajăm duşmanul şi să sprijinim Ucraina să câştige războiul", a declarat Lasconi, la o dezbatere.

Mircea Geoană a replicat că Elena Lasconi nu ar avea "un minim de cunoştinţe" pe probleme de securitate naţională.



"În clipa în care interpretaţi o situaţie în care se poate ajunge la o pace durabilă - nu dezmembrarea Ucrainei, ci o pace durabilă - care în schimbul suveranităţii, integrării euroatlantice a Ucrainei sunt forţaţi să cedeze o parte din teritoriu, eu cred că pacea este preferabilă războiului", a spus Mircea Geoană.

Totodată, răspunzând unei întrebări referitoare la activarea articolului 5 al Tratatului NATO, Lasconi a pledat pentru o mai bună înzestrare armată a României, urmând exemplul Poloniei.



"Este esenţial să cheltuim acei 2,5% din PIB pentru înzestrare armată, ca să ne putem pregăti, pentru ca, chiar şi în cazul în care ar fi încălcat articolul 5 al NATO, ar însemna că noi trebuie să rezistăm cel puţin 30 de zile, dacă există vreun pericol la adresa securităţii României. Şi noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Şi în acest sens cred că Polonia este cel mai bun exemplu. Este un exemplu pe care putem să îl urmăm, pentru că ei asta au făcut în această ultimă perioadă", a spus liderul USR.



Mircea Geoană a replicat că, potrivit noii doctrine a NATO, apărarea teritoriului aliat trebuie activată "din prima secundă". El a apreciat că Lasconi "nu este pregătită pentru funcţia" de preşedinte al României, din perspectiva cunoştinţelor referitoare la noţiuni de securitate naţională.

Cristian Diaconescu: Armistiţiu, plus un tratat politic

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Cristian Diaconescu a afirmat, luni, că va propune soluţia unui armistiţiu, plus un tratat politic, în cazul în care preşedintele ales al SUA, Donald Trump, va consulta Flancul estic al NATO, în alegerea unei variante destinate rezolvării problemei războiului din Ucraina.



"Sunt trei soluţii pe masă: una - victoria deplină, imposibil de atins într-o capitală sau alta, pentru că este o victorie de tip al Doilea Război Mondial, adică şi în capitală, nu numai pe front, a doua - armistiţiu, a treia - armistiţiu plus tratat politic. În momentul în care există armistiţiul plus tratat politic, practic se mută criza din câmpul de luptă, nu mai mor oameni şi se mută în zona de negociere. (...) Negocieri - au fost 25 de negocieri până acum, care s-au blocat. Armistiţiu, plus tratat politic", a punctat Cristian Diaconescu, in cadrul dezbaterii.

Kelemen Hunor: Dezmembrarea Ucrainei nu e o variantă acceptabilă; trebuie căutată o a treia, a patra cale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat la prezidenţiale, consideră că trebuie căutată o a treia sau a patra cale în ceea ce priveşte situaţia din Ucraina, fiindcă dezmembrarea acestei ţări nu este o variantă acceptabilă.



"Dezmembrarea Ucrainei nu este o variantă acceptabilă, fiindcă asta înseamnă că a învins Rusia şi nu cred că Donald Trump (preşedintele ales al SUA - n.r.) ar putea să înceapă al doilea mandat cu o înfrângere, nu este omul care acceptă o înfrângere. În plus, pentru România ar fi o catastrofă să fim într-o situaţie unde nu avem o adâncime strategică şi Rusia vine spre noi. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să cauţi o a treia cale - şi a treia cale este oprirea războiului, o încetare a focului şi negocieri cel puţin pe termen mediu, pe termen lung, neacceptând că Rusia rămâne cu teritoriile ocupate, ci acceptând o îngheţare a conflictului şi discuţii pe termen mediu, pe termen lung. Dar în niciun caz nu se poate face pace fără ucraineni, fără acordul lor, că este vorba de ţara lor este vorba de viitorul lor. De aceea eu aş propune să căutăm a treia, a patra variantă", a declarat Kelemen Hunor.

