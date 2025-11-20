„Am fost astăzi la Primăria Capitalei și am stat două ore. S-au închis în birouri cei care erau puși politic, dar majoritatea funcționarilor se uitau în ochii mei și, din priviri, transmiteau că nu mai pot.

Vreau ca absolut toți să lucreze în liniște, în echilibru, să nu mai existe acest politic care distruge tot ce este bun. În școli, în spitale, în instituțiile de stat, peste tot, politicul a ajuns să distrugă tot ce are mai bun această țară și să îi întoarcă pe români unii împotriva altora.

Trebuie să se termine. Și oamenii să nu se mai teamă că își pierd locul de muncă dacă sunt corecți.”, a declarat Anca Alexandrescu în cadrul Podcasturilor Realitatea „Ceva-n Plus”.