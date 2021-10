„Dacă am avea instalații performante de producere a energiei electrice, iar energia termică e un deșeu care se poate livra gratuit. Sunt instalații in aceasta tara care produc energie termica, aruncată în aer și face poluare in loc sa fie injectata in retea. Asa e si la Ploiesti și la Pitești , cu o astfel de rețea.

Aceste preturi pe care noi le platim de la buget si din buzunarul cetatenului sunt din cauza lipsei de performanță, ca sa nu zic ticăloșie, că mai mult e prostie decât corupție.

Daca am avea instalații așa cum se intampla in tari civilizate, cu un randament mai mare pe producerea de energie electrică, centralele ar acoperi costurile de funcționare și de combustibil, de gaz, din energie termica, iar energia termica e deșeu si poate fi livrată gratuit”, a explicat Robert Negoiță, joi seară, la „100%”, la Realitatea PLUS.

Legat de facturile mari, primarul Sectorului 3 a declarat că „astăzi plătim în neștire de la bugetul de stat și ca cetățeni, în situația in care nu avem apă caldă, nu avem căldură. Plătim lipsa de performanță, incapacitatea Primăriei Generale”.

Primarul Robert Negoiță spune că „ce am putea face, o cerem de mulți ani de zile, ca să administrăm noi . Și se pot pune centrale de cogenerare în cartiere, astfel încât să ai pierderi mult mai mici. Și dacă s-ar face o reorganizare a sistemului de distribuție.... Sunt km de rețea, magistrale a sistemului Termoenergetica pe care le încălzesc dar nu le folosesc. La Termoenergetica sunt pierderi uriase de energie termică și de agent termic”.

„Am rămas șocat când mi-au comunicat cei de la Apa Nova că rețeaua RADET pierde aproximativ 4 milioane de litri pe zi, apă tratată și încălzită. Înseamnă o cheltuială enormă. Sunt pierderi enorme. De asta are probleme financiare Primăria Generală. În ultimii 20 de ani, Bucureștiul a fost gestionat așa cum vedem azi.

Am ajuns în situația aceasta în care plătim scump statul în frig și spălatul cu apă rece”, a mai declarat Robert Negoiță, joi seară, în emisiunea „100%”, la Realitatea PLUS.