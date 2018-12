Sorina Pintea, anunț-bombă! Vrea reorganizare! Cine sunt cei vizați?

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat duminică seara că va urma o restructurare în Ministerul Sănătăţii şi vor fi reduse posturile vacante, deoarece reorganizarea făcută în cadrul instituţiei nu şi-a atins scopul.

"Am făcut o reorganizare în interiorul ministerului, reorganizare care din punctul meu de vedere nu şi-a atins scopul. Adică eu mizez întotdeauna pe buna-credinţă şi pe faptul că oamenii au un loc de muncă pe care trebuie să-l respecte (...), nu neapărat foarte bine plătit, pentru că în ministere salariile s-au redus. O parte au înţeles acest lucru, sunt oameni foarte bine pregătiţi, care n-au fost valorizaţi, este părerea mea, dar sunt oameni care n-au înţeles că de fapt Ministerul Sănătăţii este ministerul care trebuie să aibă grijă de pacienţii din România şi cred că nu le-ar strica şase luni într-un spital, nu neapărat la munca de jos, ci pentru a vedea adevărata suferinţă şi realitatea. Pentru că altfel vom rămâne din nou la stadiul de a plimba un document o lună între un serviciu sau celălalt. Deci, nu a fost suficientă această restructurare, mai pregătesc o restructurare, plus reducerea posturilor vacante", a spus Sorina Pintea la B1 TV.



În altă ordine de idei, ministrul Sănătăţii a spus că se lucrează la indicatorii de performanţă ai spitalelor, care vor completa începând de anul viitor indicatorii existenţi, precum şi la indicatorii de monitorizare a personalului.



"Indicatori de monitorizare a personalului - noi lucrăm la ei de ceva luni şi este normal să dureze, eu nu sunt adepta pe repede înainte, sunt indicatori care vor monitoriza activitatea şi care vor trebui să facă diferenţa dintre un medic care lucrează pe chirurgie şi un medic care lucrează pe dermatologie, de exemplu. De aceea durează mai mult, dar vom implementa şi aceşti indicatori. Noi indicatori de performanţă ai spitalelor, pe care îi vom promova, vor completa indicatorii existenţi începând cu anul viitor, sunt lucruri pe care trebuie să le cuantificăm şi din păcate mergem pe verificări, verificări", a declarat Pintea.



Aceasta a menţionat că au mai fost situaţii în care activitatea unor secţii din spitale a fost suspendată până la respectarea planurilor de conformare.



"Se închide, se suspendă activitatea (...), au mai fost situaţii în care am suspendat activitatea în unele secţii, în anumite zone din ţară, în spitale, anumite secţii care n-au respectat planurile de conformare şi au avut activitatea suspendată până la respectarea acestor lucruri, dar nu le-am făcut publice pentru că mi s-a părut normal să fac asta, adică să rezolv o problemă care apare. Am ţine-o din scandal în scandal", a adăugat ministrul Sănătăţii.



Sorina Pintea a punctat că trebuie pusă "puţină ordine" în sistemul de sănătate. "Îmi asum cam tot ceea ce se spune despre sistemul de sănătate, pentru că trebuie să punem puţină ordine, dar n-aş vrea să rămân la nivelul micromanagementului, pentru că uneori asta fac. Sunt lucruri pe care aş vrea să le promovez pentru că ele ţin de ceea ce se va întâmpla pe termen lung. Crizele acestea rezolvate sunt rezolvări de moment, dar nu este în regulă să vină ministrul să-o facă", a susţinut ea.