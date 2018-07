Socrii au venit în vizită, neanunţaţi. Când s-au uitat sub pat, au simţit cum li se face rău...

Mayra nu avea nici cea mai mică bănuială că tocmai în acea zi socrii ei vor veni în vizită... Aşa că, ştiindu-se singură acasă, şi-a chemat amantul, sperând la clipe de neuitat. De asta a şi avut parte, însă nu amantul a fost cel care a luat-o prin surprindere!

De îndată ce soţul i-a plecat de acasă, Mayra a pus mâna pe telefon şi şi-a chemat amantul. Şi-au promis unul altuia clipe de neuitat. În scurt timp, însă, a auzit soneria. A şi sărit să deschidă, gândind că bărbatul era prin apropiere când a fost sunat.

Când a deschis uşa, însă, a avut parte de şocul vieţii: în prag stăteau socrii ei!



"De ce nu aţi sunat înainte?", i-a întrebat Mayra, furioasă şi vizibil încurcată. "Şi de ce aţi venit tocmai acum în vizită, când fiul vostru nu este acasă?", a adăugat femeia.



În acel moment, socrii şi-au dat seama că femeia ascundea ceva. S-au uitat unul la altul, apoi au dat-o din uşă şi au intrat peste ea în casă. Imediat au început să scotocească în stânga şi în dreapta.



În realitate, cei doi ştiau că nora lor este infidelă. După câteva minute bune de căutări, a venit şi întrebarea: "Unde l-ai ascuns?"



Cum n-au primit niciun răspuns, au intrat în dormitor. Vigilentă din fire, soacra şi-a dat seama că cel pe care-l căutau se ascundea sub pat. Aşa că a pus mâna pe cadru şi, cu o putere ieşită din comun, a tras patul.



Nu mică le-a fost mirarea să descopere sub saltea un bărbat aproape dezbrăcat. "Ieşi de acolo!", i-a strigat femeia, furioasă. Amantul, speriat, a reuşit să se elibereze şi s-a îndreptat spre uşă. În acel moment, soacra a început să arunce în el cu tot ce i-a căzut în mână.



După ce a terminat cu acesta, furia soacrei s-a abătut asupra soţiei infidele. A scos-o din casă şi a pus-o la pământ, în stradă, unde a început să-i aplice o "corecţie fizică".



"Nu-l meriţi pe fiul meu! Eşti o neisprăvită!", i-a strigat aceasta, apoi a dat-o afară din casă. Totul, sub privirile vecinilor, care urmăreau "spectacolul" cu sufletul la gură.



Fireşte, episodul a fost filmat de socrul Mayrei. Ulterior, imaginile au fost postate pe Internet, spre ruşinea femeii.