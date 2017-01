Simulare bacalaureat 2017. Cum se SCHIMBĂ subiectele pentru limba şi literatura română

BAC 2017

Elevii de clasa a XI-a vor da începând din acest an alt gen de subiecte la simularea examenului de bacalaureat, proba de Limba si Literatura Romana, scrie ziare.com.

Presedintele Consiliului National al Elevilor (CNE), Vlad Stefan, a anuntat ca deocamdata se schimba simularea, iar examenul in sine va fi diferit din 2018, cand elevii care acum sunt clasa a XI-a vor da bacalaureatul pe noul model.

"La initiativa doamnei secretar de stat Monica Cristina Anisie, examenul national pentru elevii claselor a XII-a de anul viitor va sintetiza o cu totul alta perspectiva asupra literaturii romane si a modului de analiza si interpretare a textului.



In acelasi timp, pentru a veni in ajutorul elevilor de clasa a XI-a, care la anul vor da un bacalaureat diferit, simularea din acest an va fi axata strict pe noua structura a subiectelor", a scris pe Facebook Vlad Stefan, miercuri seara.



Un fost sef al CNE si actualmente vicepresedinte al Consiliului Tineretului din Romania, Horia Onita, a mers mai departe si a explicat in ce constau modificarile, dar si unde nu s-a umblat deloc.



"1. Subiectul I s-a structurat mult mai bine. S-au eliminat cerintele pur tehnice ale constructiei textului si abordarea e mult mai interactiva si atractiva pe intelegerea mesajului si interpretarea lui. Mult mai simplu si prietenos, se evalueaza competentele, nu invatarea unor notiuni neaplicabile. Se adauga si un scurt text argumentativ, bazat pe fragmentul de la subiectul I.



2. Subiectul II devine text argumentativ pe incadrarea in curent literar a unui text dat, destul de relevant. Ti se da un text si curentul din care face parte, trebuie sa argumentezi de ce. Din nou, mai aplicat. Va conta mai mult sa stii sa legi teoria unui curent literar de text.



3. Subiectul III ramane marea mea dezamagire. Adica ce era pana acum. Sa inveti pe de rost opere literare. M-as fi axat pe cultura generala din opere + creatie si gandire critica + corelatii din literatura. Pacat, in continuare elevii vor trebui sa zica In opinia mea,.. si apoi sa copieze un critic literar", a precizat tot pe Facebook Horia Onita.



Onita sustine insa ca ar mai fi nevoie de o schimbare la Bac, in sensul introducerii unor minime cerinte de cunoastere a ortografiei limbii romane.



"Limba romana in scoala are trei functii, cred eu:



1) Rationament logic, gandire critica, analiza, structurarea si expunerea ideilor etc.

2) Explicarea si cunoasterea unor competente minime privind literatura romana si istoria limbii romane.

3) Limbaj corect, exprimare logica si adecvata situatiei de comunicare.



Primele doua sunt oarecum evaluate la Bac, mai mult sau mai putin. A treia, deloc. Mi se pare imperios sa apara ortografia, ortoepia si punctuatia la liceu si la Bac. Nu morfologia si sintaxa insa, sau cel putin nu la Bac.



Si sa apara un subiect din asta. Si chiar cu prag. Sa fie propozitii simple, cu greseli absolut evidente si unde e esential pentru oricine sa le poata identifica", adauga vicele CNE.



Noile modele de subiecte de la simularea de la Limba si Literatura romana pentru clasa a XI-a pot fi vazute pe site-ul subiecte 2017.edu.ro.