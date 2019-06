Papa Francisc a vorbit în avion despre România. "Nu am văzut așa ceva niciodată"

Papa Francisc, în avionul de plecare

Papa Francisc a ținut în avionul de plecare o scurtă conferință de presă în fața a peste 60 de jurnaliști români și străini în care a vorbit despre milioanele de români plecați la muncă în străinătate, dar și despre peisajele din Transilvania.

Papa Francisc a mulțumit ploii că l-a împiedicat să zboare cu avionul sau elicopterul în România și l-a forțat să meargă mai mult cu mașina. În acest fel a putut să vadă peisajele din Transilvania și Moldova.

Papa Francisc s-a declarat fermecat de frumusețile României și a vorbit despre asta în avionul care îl ducea înapoi, către Vatican.

„Din cauza vremii, am fost nevoit ieri să merg cu mașina, 2 ore și 40 de minute. A fost un dar de la Dumnezeu! Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am mai văzut! Am traversat toată Transilvania! Este o frumusețe, nu am mai văzut niciodată așa ceva! Și astăzi, când am mers spre Blaj, același lucru: foarte, foarte frumos!", a spus Papa Francisc, potrivit observator.tv.

Papa Francisc le-a vorbit jurnaliștilor și despre greutăţile românilor din străinătate, dar şi despre finanţele mondiale şi consumerism.

„Toate acestea mă duc cu gândul la dragostea faţă de familie, pentru că depărtarea nu este un lucru frumos. Există nostalgia regăsirilor. Aşa cum am mai spus, am primit o petiţie de la o femeie care munceşte în străinătate pentru a-şi ajuta familia. Acest lucru este mereu dureros. Dar de ce a plecat? Nu pentru turism, ci de nevoie. De multe ori, nu este din vina ţărilor, ci este rezultatul unei politici mondiale.

Eu ştiu situaţia ţării voastre, după căderea comunismului, apoi atâtea companii străine care se închid şi îi lasă pe oameni pe stradă. Aceasta este o nedreptate la nivel mondial. Este o lipsă de solidaritate.

O suferinţă, o luptă deoarece crearea altor locuri de muncă nu este uşoară. Este o situaţie la nivel mondial, una financiară. Mă gândesc că aveţi o rată impresionantă a natalităţii. La voi nu se vede dezastrul demografic din alte părţi. Este o nedreptate faptul că nu se pot găsi slujbe pentru atâţia tineri. Cum se poate rezolva această situaţie?

Acest lucru nu depinde doar de România, ci şi de ordinea mondială financiară.

Această societate de consum, unde toţi vor să aibă mai mult, să câştige mai mult, cu atâţia oameni care nu au nimic, aşa că răspunsul meu face apel la o solidaritate mondială”, a spus Papa Francisc.