O susținătoare a lui Dragnea a fost exclusă din PSD Teleorman! Care este motivul

Cristiana Alcea alături de Viorica Dăncilă

Una dintre cele mai active susținătoare ale lui Liviu Dragnea a fost ieri exclusă din PSD Teleorman. Motivele sunt neclare, dar se vorbește despre faptul că aceasta ar fi sustras documente de la partid sau că ar fi postat statusuri pe Facebook împotriva Vioricăi Dăncilă.

Este vorba despre Cristiana Alcea, celebră și la nivel național pentru frecventele ei ieșiri nervoase atunci când era admonestată pentru faptul că susținea un infractor în fața DNA, a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau chiar la Rahova, după încarcerarea lui Dragnea.

Aceasta a și scris pe Facebook despre surpriza de a se fi trezit dată afară din partid, fără motive precise.

“Băi, dacă mai aud vreunul zicând că viața nu e plină de surprize, îi demonstrez eu. Cu detalii. Am aflat astăzi, după 10 ani de muncă de partid (în campanii, precampanii, și chiar și in afara lor), că au venit ciudatele vremuri de a fi exclusă din marele partid. Că-i mare, e drept. De azi, mai puțin cu unul. C-așa zic unii că-i bine. Nu m-a surprins în niciun fel această decizie. Și nici motivul nu-l cunosc. Unii îmi spun că tot ce-i pro #Dragnea, e anti Dăncilă. Alții spun că deși nu am cerut niciodată nicio funcție, a venit timpul să-mi iau răsplata. Dar, ca să recunoști tu, în fața unui soldățel disciplinat ca mine că unul ca Dragnea nu se va mai naște, nu e puțin lucru. Asta înseamnă că, undeva sus avem o problemă. Apropo: dacă am vreun “prieten” de la vreun post de televiziune locală, națională…fie ce-o fi, s-o spună public. Eu n-am nimic de ascuns. “, a scris Alcea pe Facebook.

Citiți articolul pe Realitatea de Teleorman: https://realitateadeteleorman.net/o-sustinatoare-a-lui-dragnea-a-fost-exclusa-din-psd-teleorman/?fbclid=IwAR3-CROrlWZCGGOf_PWVjo5o5rnVS2i9N9H9YeQ9OZyjppSgv9ZrchMO5eg