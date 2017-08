Ministrul Justiției sesizează Inspecția Judiciară pentru a cerceta conduita Procurorului General

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat în această diminează că va cere Inspecţiei Judiciare să cerceteze "conduita" procurorului general, Augustin Lazar. Decizia ministrului Justiţiei vine după ce procurorul general a refuzat să furnizeze comisiei parlamentare de anchetă dosarul Ministerului Public privind alegerile din 2009.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că nu este cazul ca procurorul general Augustin Lazăr să întrebe CSM dacă poate să furnizeze documente despre ancheta privind alegerile prezidenţiale din 2009, adăugând că va avea o discuţie cu acesta şi în urma răspunsurilor pe care le va primi va sesiza Inspecţia Judiciară, notează Agerpres.

"Am convingerea că procurorul general îşi cunoaşte atribuţiunile de serviciu. Am convingerea că procurorul general cunoaşte modul de îndeplinire, de exercitare a respectivelor atribuţiuni şi nu cred că este cazul ca domnia sa să întrebe CSM dacă să furnizeze sau nu respectivele documente. Acesta este motivul pentru care, în ordine, am o întâlnire cu liderii de sindicat de la ora 9,00, de la penitenciare, după care voi vorbi cu dânsul, voi vedea ce răspunsuri furnizează, apoi voi sesiza Inspecţia Judiciară", a declarat Tudorel Toader la sediul Ministerului Justiţiei.

Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009 a trimis Ministerului Justitiei o scrisoare in cere ii cere ministrului Toader sa sesizeze Inspectia Judiciara in legatura cu "atitudinea" procurorului general, Augustin Lazar, fata de lucrarile comisiei si sa faca o evaluare a modului in care el si-a indeplinit atributiile, a scris vineri News.ro, citand surse parlamentare.