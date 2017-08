Ministrul Cuc, certat de premier în cadrul şedinţei: "O să avem o discuţie"

Premierul Mihai Tudose l-a certat pe ministrul Transportului, Răzvan Cuc, în cadrul şedinţei de Guvern. Premierul i-a reproşat numirile de la TAROM şi l-a asigurat că vor avea o discuţie, după şedinţa de astăzi.

Premierul a arătat o atitudine ostilă, reproşându-i ministrului Transporturilor pierderile de la TAROM şi numirea managerului, pentru care Cuc a girat. De altfel, premierul Mihai Tudose i-a spus acestuia că nu mai are încredere în ceea ce spune.

Mihai Tudose i-a adresat o întrebare retorică ministrului Cuc: "Cine îşi asumă pierderile de la TAROM?". Tot în timpul şedinţei, ministrul Transportului a declarat că vor fi disponibilizări în cadrul TAROM.

Reamintim că atunci când a fost întrebat ce îl recomandă pe Eugen Davidoiu pentru funcția de director general al TAROM, în condițiile în care acesta a deținut funcții de conducere în mai multe companii naționale, printre care "Electrica Serv" și Societatea Națională a Lignitului Oltenia, ministrul a răspuns: "Eu m-aș uita la rezultatele omului în primul rând și haideți să vedem situațiile financiare și cum și-a încheiat anii cât a fost manager acolo".

"Deci, pe acest om îl recomandă experiența și, dacă vă veți uita la bilanț și la aprobarea situațiilor economice la finalul fiecărui an cât a fost el manager în companiile respective, veți vedea că a avut performanțe, iar companiile au fost pe profit operațional. Eu cred că un manager în primul rând trebuie să știe foarte bine politica unei companii. Am avut manager privat și îl voi da ca exemplu pe domnul Heinzmann, pentru că eu am fost cel care a cerut Adunării Generale a Acționarilor să îl demită la momentul respectiv, pentru că nu își îndeplinise indicatorii de performanță. Și era om venit din aviație, cu o experiență extrem de vastă — spunea dânsul — și am văzut unde a dus TAROM-ul. L-a ținut pe pierderi atâta timp, iar așa ceva nu se mai poate! TAROM-ul este un brand național și trebuie sprijinit în primul rând de cei care simt și trăiesc și se simt români în țara lor", a susținut șeful de la Transporturi.