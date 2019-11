Mihai Tudose le cere colegilor de la Pro România să voteze Guvernul Orban

Mihai Tudose nesocotește linia de partid impusă de Victor Ponta și cere ca Pro România să voteze învestirea Guvernului PNL, luni, în Parlament. Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel către colegii din Pro România, dar și de la alte partide parlamentare să voteze guvernul Orban pentru că România este într-o situație critică și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline, scrie stiripesurse.ro. Tudose nu este de acord cu Victor Ponta și îl atenționează că greșește.

Tudose susține că a văzut poziția lui Victor Ponta, cel care amenința cu excluderi dacă parlamentari ai Pro România vor vota Guvernul, dar consideră că liderul partidului greșește pentru că situația este foarte gravă și ar trebui să fie văzut interesul României, înaintea interesului personal, potrivit stiripesurse.ro.

”Eu consider că astăzi va trebui să avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase și de grave. Trebuie să avem rectificare bugetară care trebuie efectuată de către Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG și nu știu cum poți închide anul fiscal. Avem probleme în sănătate, trebuie dați bani. Avem probleme pentru că autoritățile publice nu sunt finanțate, vine iarna și trebuie să ne pregătim. Nu avem comisar european și 27 de țări așteaptă după noi, după certurile noastre interne. Va trebui să se vină în Parlament cu Legea bugetului. Asta este o lege care trebuie elaborată de către Guvern și un interimar nu mai are drept de inițiativă legislativă. Ce facem, cum trecem bugetul pentru 2020? Un parlamentar nu se poate apuca să facă legea bugetului, nu are cum.

Este clar că în acest Guvern interimar nimeni nu mai lucrează. Avem foarte multe ministere care nu mai au titulari, nici măcar interimari. Acolo este totul blocat, nu mai există factorul de decizie, este haos.

Eu cred că noi, inclusiv Pro România, trebuie să gândim rațional, să avem Guvern. Noi am dat jos un Guvern și nu ne-am gândit ce punem în loc? Apropo de Pro România, păi noi spunem că suntem cu România și ea trage să moară. Trebuie să vedem care este interesul României, nu unul personal sau al unui grup de persoane.

Nu ne place de Orban, bun, pot să înțeleg. Nu știu cât de bun sau rău va fi viitorul Guvern, dar orice este mai bun decât haosul de azi. Avem în tolbă o moțiune de cenzură care poate fi trecută în februarie, dacă nu ne convine de Orban, dar astăzi România are nevoie de un Guvern plin. De trei luni stăm tot cu interimari, totul este blocat. Suntem de Kafka!

Mai în glumă, mai în serios, oricine este mai bun decât Cuc la Transporturi, bine asta dacă nu se întoarce imbatabilul Andrușcă.”, a declarat Mihai Tudose

Întrebat despre poziția liderului Pro România, Victor Ponta, cel care spunea că îi dă afară din partid pe cei care votează Guvernul Orban, Mihai Tudose a făcut apel la rațiune.

”În primul rând m-ați întrebat pe mine și asta este opinia mea: noi ar trebui să votăm acest Guvern să ieșim din starea asta de incertitudine. În regulă, dacă așa gândește el (Victor Ponta n.r.), asta este opinia lui, eu am opinia mea și nu mi-o schimb. Eu am vorbit cu mai mulți parlamentari și cu șefii de la Brăila și sunt mai mulți care gândesc ca mine, care realizează în ce situație suntem. Dacă suntem Pro România, noi trebuie să fim alături de România și de binele acestei țări.”, a spus Mihai Tudose.