Mihai Şora, mesaj emoţionant pentru protestatarii REZIST, după externare / Foto: Revista 22

Filosoful Mihai Şora a postat, luni, pe Facebook, primul mesaj după externarea din spital, în care le mulţumeşte tuturor celor care l-au îngrijit, dar şi celor care i-au transmis mesaje de susţinere.

”Bună dimineaţa, copii! Dacă e luni, începem o viaţă nouă”, scrie, luni, Mihai Şora, pe Facebook.



Acesta vorbeşte despre boală, ”în faţa căreia niciun om nu seamănă cu un altul şi pe care niciun om nu o poate trăi pentru un altul”.



”Servituţilor fiinţei biologice – bărbaţi sau femei, cimpanzei, căprioare, lei sau elefanţi –, cu toţii le răspundem la fel, prin aceleaşi nevoi fiziologice; dar este foarte probabil ca omul să se deosebească de celelalte mamifere tocmai prin gândul care îl vizitează atunci când fiinţa lui biologică, „animalul“ din el este supus încercărilor fizice şi psihice. În orice caz, prizonieratul într-o boală – ca orice formă de supunere – este ocazia (uluitoare, uneori) de a afla mai multe despre tine, despre limitele tale, despre cum poţi trăi cu ele când ţi se impun violent şi te cotropesc. Nu am fost, de-a lungul vieţii, un bolnăvicios. Când eram copil, tata alerga la unicul telefon din satul Izvin, să-l cheme pe doctorul Stietzel. Iar doctorul Stietzel venea degrabă cu automobilul, monoclu şi trusă la purtător, să mă vadă cum stau înfofolit în vârful pernelor. Însă erau bolile „fireşti“ ale copilăriei, cu toate că – trebuie amintit – în anii ’20, mii de copii mureau din pricina acestor boli; înainte să apar eu în comitatul Timiş din (pe atunci) Austro-Ungaria, părinţii mei pierduseră deja un băieţel de şase luni, – pe fratele meu, Teodor”, scrie Şora.



El afirmă că a trebuit să trăiască ”o sută de ani” ca să descopere că are o vezică biliară şi un canal coledoc.



”Astăzi, doctorii nu mai poartă monoclu; trusa lor este mai sofisticată: aşa am aflat, de pildă, ce sunt trocarele, – un fel de şurubelniţe care îţi intră în burtă şi scotocesc pe acolo până găsesc ce trebuie şi ies victorioase la lumină. La mine, au fost patru. Şi patru chirurgi. Le sunt recunoscător pentru grija lor (nu lipsită de blândeţe şi simpatie), pentru profesionalismul lor ireproşabil, şi le mulţumesc din inimă tuturor: chirurgi, anestezişti, cardiologi, întreg personalul medical de la spitalele Elias şi Burghele din Bucureşti, unde – timp de o lună – am fost subiectul atenţiei lor pătrunzătoare şi devotate. Dincolo de faptul că am ieşit vertical din spital (şi nu cu picioarele înainte), cel mai reconfortant este sentimentul că oamenii aceştia sunt admirabili în orice fel de împrejurări şi în faţa oricărui pacient (centenar sau nu :)). Vă sunt recunoscător vouă, dragi prieteni, pentru toate cuvintele tandre pe care mi le-aţi trimis, pe care Luiza mi le-a susurat la ureche când nu le puteam citi, pe care le descopăr acum cu ochii mei şi de care mă minunez”, mai scris filosoful în mesajul său.



Acesta afirmă că este ”bucuros şi nou-nouţ” şi semnează ”Al vostru şobo care face iar chiţ-chiţ, Mihai Şora”.



”Potrivit ultimelor recomandări medicale, trebuie să mă las de box, karate, judo şi schi; nu am voie să car saci de gunoi, nici să mă enervez excesiv. Ceea ce nu ne va împiedica să ne revedem la Girafă, unde ne vom enerva liniştit: până pe 10 august nici nu mai e aşa mult”, mai scris Mihai Şora.