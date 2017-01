Mesajul ŞOCANT al bucureşteanului care şi-a pierdut soţia şi copilul într-un accident de TIR

Alexandru Lucian a avut o viaţă cât se poate de liniştită până când soţia şi băiatului lui, în vârstă de doar trei ani, au murit într-un tragic accident de maşină în Bucureşti.





Femeia a intrat pe contrasens în timp ce se afla cu bebeluşul în autoturism şi s-a lovit frontal de un TIR fără şanse de supravieţuire. Îndurerat, bărbatul şi-a îngropat cele mai iubite persoane şi apoi a postat pe o reţea de socialitaze un mesaj care i-a şocat pe fanii săi din mediul virtual.



"Cuvinte nu mai am! Ați plecat prea repede, mult prea repede si nu am putut face nimic sa va opresc! Măcar o șansă dacă aș fi avut si daca Divinitatea mi-ar fi dat-o să opresc tragedia! Va voi iubi mereu, oricând, oriunde și oricum! Va simt lipsa în fiecare secundă ce trece si tot nu pot sa concep. Până acum cand scriu, nici sa plâng nu am putut! Ce ne facem fără voi?!", a postat pe internet Alexandru-Lucian M.

La mai bine de trei săptămâni de la moartea celor doi, dar tânărul continuă să posteze pe pagina sa de socializare fotografii cu aceştia, care arată cât de fericiţi erau toţi trei. “Fiecare clipă ce trece doare al naibii de tare... Mi-e foarte dor de voi.”, a mai scris tânărul.