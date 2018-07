Marea corupţie din România, în cifre: Peste 500 de dosare în care sunt judecați oameni influenți

Marea corupție din România se vede foarte bine în cifre. Anul trecut, pe rolul instanțelor erau peste 500 de dosare în care sunt judecați oameni influenți, acuzați de astfel de fapte. Numărul dosarelor de corupție a crescut de la an la an. Atât de mult, încât s-a dublat față de 2013.

535 de dosare în care sunt vizate fapte de corupție la nivel înalt erau, la finalul anului trecut, pe rolul instanțelor din țara noastră. Statisticile ne arată că numărul acestor a crescut de la an la an. De pildă, în 2016 erau 474. Iar acum cinci ani doar 241. Dacă am lua în calcul și anchetele încă în desfășurare, numărul ar crește.

Nu este o noutate că, în România, unele procese durează foarte mult. Cele de mare corupție stau cu anii în instanțe. În 2017, 15 dosare mai vechi de cinci ani erau pe rolul instanțelor. De aproape două ori mai multe decât în 2016. De ce durează atât de mult ca adevărul să iasă la iveală în aceste cazuri? Numărul mare al probelor de analizat și cel al inculpaților și martorilor care trebuie audiați sunt printre cauzele pentru care s-a ajuns aici.

Expertizele tehnice, retrimiterea dosarelor la procurori și lipsa părților din procese la unele termene de judecată completează această listă a cauzelor.

Ce trebuie făcut pentru a grăbi judecata? Nu este neapărat nevoie de modificări ale legilor. Stabilirea unor termene mai apropiate și asigurarea unei mai buni logistici în instanță ar putea ajuta mult.