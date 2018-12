Lovitură de teatru în scandalul Ordonanţei pe codurile penale. Anunţul BOMBĂ al judecătorilor

Lovitură de teatru în scandalul ordonanţelor pe codurile penale. Există o decizie a CCR din 2010 care împiedică Puterea să dea OUG pe un proiect de lege aflat "în fază finală" în Parlament.

Judecătorul Cristi Danileţ spune că Guvernul nu poate da o OUG pe Codurile penale deoarece o decizie prealabilă a CCR interzice o astfel de măsură atunci când „o lege este în fază finală la Parlament".

Augustin Zegrean, fostul preşedinte al CCR, a declarat la Realitatea TV că nu poate fi dată o Ordonanţă de urgenţă în cazul unui proiect de lege pe codurile penale.

"Tudorel Toader ştie acest lucru. Constituţional, lucrurile sunt clarificate din 2010. Un proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară nu mai poate fi preluat de Guvern, pentru a da o OUG cu acelaşi text", a precizat Augustin Zegrean.

Dacă legea a fost pornită în Parlament, ea nu mai poate fi preluată de Guvern, explică Augustin Zegrean.

"Legea a fost deja declarată parţial neconstituţională, Dacă Curtea constată că un text e neconstituţional, întreaga lege se întoarce la Parlament. Parlamentul trebuie să pună de acord proiectul de lege cu decizia CCR. Nu se ma poate interveni în niciun fel asupra legii, iar domnul ministru ştie asta. Era la Curte în 2010 când Guvernul a încercat să îşi asume răspunderea, e destul de asemănător cu ce vor ei să faca acum. Atunci Guvernul voia să îşi asume răspunderea cu proiectul legii învăţământului, aflată în dezbatere parlamentară şi Curtea a constatat că e conflict juridic de natură constituţională", a mai spus Zegrean.

Potrivit lui Zegrean, este vorba de decizia 1431/2010 a Curţii Constituţionale.

"Ei ştiu acest lucru şi nu îi interesează. Dacă OUG stă în vigoare o singură zi, toate prevederile nocive vor avea efecte", a declarat juristul Răzvan Trişcă de la PNL, tot la Realitatea TV.

„De ce nu se poate da 'OUG pe ce este constitutional' dintr-o lege:

– proiectul de lege privind modificarea codurilor penale a fost adoptat de ambele camere ale Parlamentului; deci, procedura legislativa e finalizata;

– la controlul de constitutionalitate s-au gasit niste nereguli care trebuie corectate tot de Parlament; asadar, procedura legislativa se reia, dar numai cu privire la aceste chestiuni care, din nou, vor putea fi verificate de CCR;

– cand o lege este in faza finala la Parlament, Guvernul nu poate adopta un act normativ pe aceeasi chestiune, o spune CCR prin decizia 1431/2010 www.ccr.ro/files/products/D1431_10.pdf, pentru ca ar incalca principiul separatiei puterilor in stat si cel al cooperarii loiale intre puteri;

– daca Guvernul ar da o OUG, ea ar trebui supusa aprobarii in Parlament, adica din nou sa se discute chestiunile deja discutate in Parlament; dupa care se va putea ajunge din nou la CCR; or, e ilogic sa apelezi la o asemenea procedura, noua, cand tu esti pe final cu prima procedura.

PS. Sa nu uitam ca redactarea acestor coduri a costat statul roman milioane de euro, platiti din imprumut de la Banca Mondiala; ca ele au fost redactate de un comitet de profesori si practicieni; ca apoi au trecut prin Parlament unde au suferit multiple modificari. Si, in nici cinci ani de la intrarea lor in vigoare deja le modificam substantial?! Evident, ceva nu e cuser!", a scris Danileţ pe Facebook.

Liderii PSD au anunţat luni că pregătesc o ordonanță de urgență în care vrea să strecoare articolele care au trecut de filtrul CCR.

Redefinirea infracțiunii de dare de mită și trafic de influență, schimbarea regulilor pentru denunțător și modificarea termenelor de prescripție sunt doar câteva dintre prevederile din codurile penale care au fost declarate constituționale și s-ar putea regăsi în ordonanța de urgență.