Imagini dramatice. Reportaj din satul hunedorean măturat de viitură: ”Nu am mai avut ce să facem…”

Reportaj din Basarabasa, satul „măturat” de viitură

FOTO: realitateadehunedoara.net

Viitura a lăsat dezastru în urmă la Basarabasa, satul din comuna hunedoreană Vaţa de Jos, în care o femeie de 70 de ani a murit, după ce nu s-a mai putut salva din calea apei. Zeci de case au fost afectate, în urma inundaţiilor de la începutul acestei săptămâni, şuvoiul luându-i prin surprindere pe localnici. Ieri, la trei zile de la producerea prăpădului, oamenii încă îşi mai scoteau apa şi nămolul din gospodării, scrie Realitateadehunedoara.net.

Basarabasa a fost localitatea cea mai grav afectată de inundaţiile ce s-au produs, în după-amiaza zilei de 31 iulie. Într-un timp foarte scurt, satul a fost „înecat”.

Localnicii au trecut prin momente tensionate. Vâltoarea a fost atât de puternică încât a luat pe sus o femeie de 70 de ani, din localitate, aceasta decedând în urma celor întâmplate. Apa a intrat în gospodării şi a purtat maşini la câţiva metri distanţă.

Puhoiul a lăsat în urmă nenorocire, iar asta s-a putut vedea, cu ochiul liber, ieri, la trei zile de la inundaţiile devastatoare.

Localnicii povestesc că satul Basarabasa a fost „înghiţit” de viitură în mai puţin de o jumătate de oră.

„Eram acasă împreună cu soţul meu. Stăteam pe terasă şi, dintr-o dată, am auzit un zgomot puternic. Am crezut că e un tractor, în prima fază. Soţul meu a fugit să vadă ce se întâmplă. Apa a început să vină… Eu am sărit peste gard. Pe soacra mea au scos-o pe sus. Cred că, în aproximativ 20 de minute, apa era de peste o jumătate de metru în curte (…) Ne-a distrus tot. Totul e compromis”, a povestit Mariana Incău.

Puţin mai departe, o altă familie este într-o situaţie dramatică.

În casa familiei Iuga, apa a intrat peste tot. După ce s-a retras, a lăsat în urmă o grămadă de mâl. Adina Iuga a povestit, la rândul său, că „noroiul era până la genunchi” şi că, în momentul în care a venit apa mare, primul lucru pe care l-a făcut a fost să fugă în casă să îşi ia paşaportul pentru a putea pleca în Africa, unde lucrează ca voluntar.

„Când am văzut că vine apa mare, singurul lucru după care am intrat în casă să-l iau a fost paşaportul şi plicul cu banii pentru Africa. Atât am luat din casă înainte de a fugi. Nu m-am gândit la nimic altceva!”

Drama e şi mai mare la familia Mîţ, cea care a pierdut un membru în urma viiturii.

„A fost o femeie bună, soacră-mea. Umbla rău, că o dureau picioarele (…) Mulţumesc lui Dumnezeu că am găsit-o ca să putem să îi facem o înmormântare. Puteam să nu o mai găsim la cât de mare a fost apa”, a spus nora femeii care a decedat surprinsă de viitură.

Oamenii din Basarabasa spun că nu s-au mai confruntat cu asemenea inundaţii.

Pierderi uriaşe

În cele trei sate ale comunei Vaţa de Jos, Basarabasa, Prăvăleni şi Ciungani, apa a intrat în 120 de gospodării. Pagubele sunt uriaşe, după cum spune primarul comunei, Milu Folescu. „Au fost inundate case, anexe gospodăreşti. Au fost distruse garaje, coteţe de păsări, cocini de porci etc. Pagubele sunt estimate la peste 20 de miliarde de lei vechi”.

El a adăugat că, decând se află la cârma localităţii, de aproximativ 14 ani, nu s-au mai înregistrat inundaţii atât de devastatoare. „În 2005 am mai avut tot aşa o creştere a acestui părău, Pâriul Ciungani, dar atunci nu a fost de o aşa amploare. A ieşit apa, dar mai lin, într-o perioadă mai mare de timp. Acum, cred că, în vreo jumătate de oră, a năvălit peste bieţii oameni. O mare dramă este în Basarabasa, pentru că, vedeţi dacă apa îţi un gard, o maşină, repari sau cumperi alta, dar când a luat viaţa unui om şi ai pierdut un membru de familie, în aceste condiţii, este tragic”.