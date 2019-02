Horoscop joi, 28 februarie. O zi absolut fabuloasă!

Horoscop 23 februarie 2019

Horoscop joi, 28 februarie. Iată ce ne rezervă astrele în ultima zi de iarnă!

BERBEC

Poate fi o zi dedicata iubirii, cu promisiuni frumoase, cu declaratii pompoase, cu planuri de viitor facute impreuna, pentru ca ai mare incredere in omul de langa tine si astepti mult de la ziua de maine. Daca abia azi cunosti pe cineva, atractia poate fi instantanee iar idila voastra poate evolua foarte repede, ajungand la un nivel la care poti spune ca te face fericit, ba chiar ca ti-ai gasit jumatatea potrivita! Privesti spre o viata in doi cu mult entuziasm si abia astepti etapele urmatoare!

TAUR

Nu spera lucruri pe care nu le poti atinge, pentru ca unele din aceste puncte de varf depind de eforturile tale de pana acolo. Mai ai de muncit, de tras, de depus eforturi, scopul cel mare e inca departe, dar daca nu ai mai fi atat de concentrat la tinta finala, ci doar la drumul pana acolo, ai vedea ca evolutia va fi mult mai sigura.

GEMENI

Te simti bine in pielea ta, datorita unui nivel de energie foarte ridicat pe care il poti valorifica cu succes. Atitudinea aceasta pozitiva, increderea absoluta in tine insuti, optimismul care ti se citeste pe chip au la baza o stare de sanatate foarte buna. De fapt, toate merg mana in mana, inlantuite: confortul fizic genereaza pace sufleteasca si armonie cu propria persoana, deci ai numai motive de bucurie cu privire la cel care esti, ca individ, ca om, ca parte din Univers.

RAC

Asa cum te porti tu cu ceilalti, asa vei primi si din partea lor, ca atare, ori de cate ori intri azi in contact cu cineva, gandeste-te la impresia pe care o lasi despre tine. Vei primi exact ceea ce oferi, nimic mai mult, nimic mai putin, deci nu judeca pe cineva daca nu vrei sa fii judecat, nu critica daca tu nu faci fata criticilor. Poarta-te cu ceilalti exact asa cum ai dori ca ei sa se poarte cu tine si ai sa vezi ca orice animozitate anterioara dispare ca prin farmec.

LEU

Fii linistit, nu cere permanent actiune si noutate, pentru ca nu au de unde sa apara chiar tot timpul. Uneori intri intr-o zona mai terna, mai monotona, in care nu se mai modifica nimic, dar e absolut normal sa apara si perioade mai calme. E ca o perioada de sedimentare a aspectelor anterioare ca apoi, dupa ce vei extrage concluzia cea mai potrivita pentru cel invatate, sa pui in practica tot ce ai acumulat. Ai rabdare, azi nu se mai intampla nimic palpitant, asa cum iti place, dar poti sta linistit, cu convingerea ca si acest ragaz face parte din procesul de schimbare inceput candva. Nu poti alerga tot timpul: mai ai nevoie si de respiro!

FECIOARA

Te afli la cheremul altora mai puternici decat tine care abuzeaza de pozitia lor. Desi nu le recunosti superioritatea intru totul, te supui totusi in fata autoritatii lor, pentru ca esti constient ca se pot folosi de dreptul lor de a sanctiona pe cei care nu fac precum li se ordona. Esti un simplu pion pe o tabla de sah unde altii detin fraiele jocului, dar asta nu inseamna ca le aprobi deciziile umil. E vremea lor, dar, intr-o zi, vei avea si tu dreptul la replica si te vei folosi de el cu incredere.

BALANTA

Privesti lucrurile foarte obiectiv si ai ocazia sa iti exprimi punctul de vedere in fata altora care respecta deciziile tale. Poate chiar joci rol de judecator, arbitru sau negociator ad-hoc, pentru ca lumea iti recunoaste calitatile din aceste domenii si nu iti pune la indoiala capacitatea de a analiza lucrurile corect si de a extrage o concluzie cu care sa fie toata lumea de acord. Cine iti cere azi sfatul sau te roaga sa intervii in treburile sale incurcate, are numai de castigat, pentru ca tu intelegi exact situatia, perfect pentru a oferi celor debusolati o cale dreapta si justa! Militezi pentru adevar si dreptate si le scoti la lumina foarte usor.

SCORPION

Singur, nu poti repara o situatie care te macina, dar cu ajutorul celor dragi, nimic nu ti se va mai parea la fel de greu! Ai pe cineva alaturi care pune umarul la problema ta, si cine altcineva te intelege si te sustine mai bine daca nu familia? Ajunge doar sa spui ce te doare si va sari in ajutorul tau la nevoie!

SAGETATOR

Starea ta depinde mult de starea vremii, esti meteodependent asadar, pentru ca te vei simti exact asa cum e cerul. Daca ai norocul unei zile senine, cu soare stralucitor, vei avea o zi excelenta si tu, de parca ti-ai extrage direct seva din soare. Dar daca ai ghinionul sa se abata nori peste zona ta, fii sigur ca vei avea aceeasi stare cenusie si neplacuta toata ziua…

CAPRICORN

Glumele nu se potrivesc in orice situatie, ca atare fii atent cu cine iti permiti azi sa faci poante, ca nu cumva sa strice mai mult! Ai putea fi tentat sa tratezi cu superficialitate o situatie care pe altul il irita si astfel torni gaz pe foc fara motiv. Nu orice situatie poate fi tratata cu ironie, deci ajusteaza-ti comportamentul si modul de a comunica in functie de starea psihica a celuilalt.

VARSATOR

Esti cam nervos si, daca nu tii sub control manifestarile agresive, poti strica ziua altora! Fii mai atent ce spui si cum te comporti mai ales cu cei care tin la tine. Nu ti-ar pasa sa scoti din sarite un strain pe strada, dar sa il faci sa sufere pe omul cel mai drag tie, nu ti-ar cadea tocmai bine!

PESTI

Astepti sa termini mai intai un proiect dificil, ca sa il poti evalua si extrage niste concluzii din tot ce ai construit. Ai muncit mult, ai investit timp si energie, dar rezultatele te satisfac pe deplin, este ceea ce ai sperat sa obtii. Sunt rezultate concrete, palpabile, vizibile, care pot fi masurate si valorificate, deci cum sa nu fii mandru ca ai ajuns aici?

