Gușă: Justiția, manipulată prin dosare de șantaj. Cineva folosea arma letală - arhiva SIPA

SIPA trebuia închisă conform legii, subliniază Cozmin Gușă. Se foloseau date despre viața personală a altor deținuți, a procurorilor, sau a judecătorilor pentru a influența decizii în justiție prin șantaj, iar asta este o informație obținută încă de acum 14 ani, din 2003, a explicat consultantul politic, care a vorbit pe larg, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, despre scandalul iscat în urma dezvăluirilor lui Dan Andronic.

”Am demisionat din PSD în 2003, de Ziua Americii. Din ambiție, am început să investighez, și primul lucru pe care l-am discutat într-o conferință în toamna lui 2003 a fost arhiva SIPA. Atunci, acum 14 ani, vorbeam de necesitatea ca SIPA să nu mai existe ca serviciu secret, din cauza torturilor la care erau supuși unii deținuți - nu li se dădea mîncare sau apă o zi și ofițerul SIPA îi chema apoi să spună niște lucruri. Am aflat despre aceste proceduri ale SIPA pe când pe doamna Macovei n-o interesa subiectul”, a declarat Cozmin Gușă.

Se foloseau date despre viața personală a altor deținuți, a procurorilor, sau a judecătorilor pentru a influența decizii în justiție prin șantaj, a subliniat consultantul politic.

Cozmin Gușă a explicat cum a ajuns Monica Macovei în funcția de ministru al Justiției în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

”După alegerile din 2004, când Adrian Năstase a fost învins, am fost pus în postura să sprijn ocuparea postului de ministru al Justiției de către cineva din societatea civilă, care părea potrivit, respectiv doamna Monica Macovei”, a afirmat consultantul politic, precizând că nu știa că aceasta fusese propusă de Traian Băsescu drept ministru al Justitiei tocmai pentru ca ”era un om al lui George Soros”, împreună, spune el, cu Renate Weber.

”De ce Băsescu s-a încăpățânat atât de mult să luăm Ministerul Justiției, când partidul nu voia acest lucru?! N-am știut că e agentul lui Soros. Această impunere în Justiție a oamenilor săi s-a dovedit că n-a fost cel mai bun lucru pentru societatea românească. Monica Macovei a avut o intenție cu SIPA, dar n-a rezolvat-o onorabil”, a preciat Cozmin Gușă.

Gușă: Justiția, manipulată prin dosare de șantaj

SIPA bineînțeles că nu mai trebuia să existe, a subliniat consultantul politic, afirmând că arhiva serviciului se pare că a fost copiată și folosită în acești 14 ani ca să rezolve anumite cazuri.

”S-a scris în presă, la nivelul anilor 2005, 2006, 2007, ca cineva are acces la SIPA si o foloseste pentru anumite interese de a subordona sistemul care era total imperfect. Marile decizii care au influențat soarta țării au fost luate la nivel de Justiție. Cunosc oameni politici și din Justiție, care încă mai sunt activi, care au căzut sub acest demers al dosarelor de la SIPA”, a dezvăluit Cozmin Gușă.

Dan Andronic, în campania lui, are o miză, a subliniat consultantul politic - e de succes, ca dovadă tirajul ziarului în care sunt publicate materialele.

În același timp, a evidențiat Cozmin Gușă, Dan Andronic are acces la discuții cu oameni care au condus statul din diverse poziții - a avut și are legături și cu foști președinți, foști prim-miniștri și oameni care au avut acces la informații -, iar faptul că că vine cu asemenea date, citând dintr-un raport, așteptând confirmări și de la alți participanți la acest joc, trebuie să ne facă să tratăm cu seriozitate acest caz.

”Este vorba despre șantaj al unor conducători din Justiție. În '89, Voinea a fost pus procuror al acuzării în acel proces pentru a putea umili cu voce puternică cuplul dictatorial. Acolo a fost de executat o misiune. Sau Amăriei, de la PNA. Ne-am trezit cu un șef care venise și din spital. Era nimeni. Apoi am aflat că și el avea un accident din culpă, care nu fusese investigat. Atunci mi-am dat seama cum se făceau numirile în Justiție”, a explicat consultantul politic.

Magnitudinea acestui scandal este unică, enormă, afirmă Cozmin Gușă. "Dacă a existat vreun câmp tactic, a fost administrat prin purterea dosarelor. Un câmp tactic poate fi realizat prin influențe nevăzute, bine administrate, precise, care nu pot fi decât dosare”, a mai declarat consultantul politic.

"La SIPA, arma este foarte complicată, pentru că ea se exercită împotriva unor oameni care trebuie să împartă dreptatea, împotriva unor acuzatori cum sunt procurorii", a precizat Cozmin Guşă. Consultantul politic a adăugat că "România nu se poate asana prin alegeri, pentru că alegerile nu vor putea fi niciodată libere în prezenţa dosarelor de şantaj", menţionând că acest demers este unul extrem de important.

"Acest demers este unul extrem de important. Sigur, putem suspecta, dar nu ne interesează pe noi. Dan Andronic are o relaţie apropiată de Traian Băsescu, care doreşte s-o apere pe Elena Udrea. Care şi cu Sebi Ghiţă, şi cu Ponta, şi cu Dragnea. Da, e adevărat. Ele sunt speculaţii, ele pot să fie decupate şi să rămână. Sigur că putem să acuzăm că unii au o miză personală, pentru că sunt în pericol. Se apără cu armele pe care le au în dotare. Numai că miza noastră ca televiziune, ca oameni invitaţi, ca discuţie, este o miză legată de destructurarea unui sistem concentraţionar, în care alţii au preluat o armă letală, pentru că asta s-a întâmplat. Cineva folosea arma letală numită 'dosarul de la SIPA' împotriva judecătorilor, procurorilor. Şi alţii, în loc să izoleze această armă letală nepotrivită într-o democraţie, au preluat-o, probabil prin copierea unor documente şi folosirea lor ulterioară, şi au folosit-o. Deci sunt la fel de blamabile ambele tabere. Şi cei care au folosit SIPA până la desfiinţare, şi cei care au folosit dosarele SIPA după desfiinţare.

Aici trebuie să rămână oamenii cinstiţi care doresc să afle adevărul şi care sunt convinşi de un lucru: România nu se poate asana prin alegeri, pentru că alegerile nu vor putea fi niciodată libere în prezenţa dosarelor de şantaj, iar aici în prim-plan sunt cele din justiţie. La SIPA, arma este foarte complicată, pentru că ea se exercită împotriva unor oameni care trebuie să împartă dreptatea, împotriva unor acuzatori cum sunt procurorii. Este un dosar de şantaj care îşi produce efecte prin deciziile care privesc statul român, vezi alegerile din 2009, sau care privesc soarta unor oameni care fac mai multă sau mai puţină puşcărie sau deloc, când e cazul", a mai afirmat Cozmin Guşă la Realitatea TV.