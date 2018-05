Cine e Georges Melies, vrăjitorul francez celebrat de Google. Este fără precedent în istoria Google

Georges Melies

Georges Melies, primul realizator de filme din Franța, este celebrat pe 3 mai 2018 printr-un Google Doodle.

Georges Melies Este fără precedent în istoria Google: pentru celebrarea genialului creator de filme Georges Melies, a fost creat primul Doodle interactiv de tip Virtual Reality (VR) / 360°. Noul Google Doodle a fost realizat în colaborare de Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture și Cinémathèque Française.

Georges Melies (1861 - 1938) este descris de Google ca fiind un "iluzionist și regizor de film deschizător de drumuri". A fost aleasă data de 3 mai pentru acest Google Doodle inovator pentru că e considerată data lansării capodoperei lui Georges Melies "À la conquête du pôle (The Conquest of the Pole, 1912)".

Potrivit descrierii din Google Doodle, Georges Méliès a fost un pionier în numeroase tehnici narative și filmografice în zorii artei cinematografice, mai ales prin folosirea efectelor speciale și prin creația unor prime capodopere în genul science fiction.

Georges Melies s-a născut la Paris într-o familie de fabricanți de încălțăminte, în 8 decembrie 1861. Un timp lucrează împreună cu tatăl său. Îl atrage însă arta prestidigitației și magiei, o vocație din copilărie. Cumpără teatrul „Robert Houdin" din Paris, teatru înființat de vestitul prestidigitator cu același nume. Georges Melies devine un om foarte bogat mai ales după căsătoria sa, soția aducându-i în cont o sumă mare ( o jumătate de milion de franci aur). Teatrul achiziționat de Georges Melies cunoaște și el o mare afluență de spectatori și completează din plin aceste venituri.

Georges Melies îi propune lui Antoine Lumiére să cumpere aparatul recent inventat (cinematograful) pentru fiul său. Acesta refuză spunându-i că cinematograful nu va rezista în timp, se va demoda. Timpul a dovedit că dacă și-ar fi vândut invenția lui Georges Melies ar fi avut de pierdut foarte mult, potrivit Wikipedia.

Georges Melies nu renunță la idee și cumpără de la un optician londonez, William Paul, un aparat, iar de la firma Kodak pelicula virgină, realizând ulterior primele filme. Acestea nu reprezentau nimic deosebit de cele făcute de Lumiére sau cele ale lui Edison pentru Kinetoscop.

Originalitatea lui Georges Melies în realizarea de filme va apare odată cu folosirea trucajului. Folosirea acestei tehnici de filmare aste sugerată de o întâmplare: filmând în Piața Operei din Paris, un omibus se transformă într-un dric. Analizând ce s-a întâmplat constată că blocarea pentru un timp a aparatului și repornirea lui, ținând cont că circulația vehiculelor curge, în locul omnibuzului care a trecut acum se filmează un dric. Astfel va produce în octombrie 1896 filmul "Escamotage d'une dame (Dispariția unei doamne)", apoi "Voiajul în lună (titlu original: Le voyage dans la lune)", realizat în 1902.

Georges Melies De aici începe activitatea de deschizător de drumuri în arta filmului a lui Georges Melies.

Opera lui Georges Melies de pe IMDB conține peste 500 de creații de scurt metraj, cele mai multe cu titluri bizare.

Una dintre cele mai faimoase imagini ale cinematografiei este aceea cu naveta spaţială împlântată în faţa lunii, iar aceasta vine din primul blockbuster al tuturor timpurilor, Le voyage dans la lune, regizat de Georges Melies.

Nici că se putea experienţă mai şocantă în 1902, când Georges Melies, ajutat de pregătirea sa de iluzionist, transpune pe peliculă primele efecte speciale şi-şi poartă spectatorii pe inaccesibilul satelit natural al Pământului, spunând povestea unor adevăraţi cuceritori.

Aceasta este şi povestea regizorului care nu a lăsat cinema-ul să prezinte doar scurtmetraje de documentar, ci i-a dat un bobârnac, aruncându-l pe tărâmul ficţiunii, scrie cinemagia,ro. Cu ajutorul filmelor lui Georges Melies, spectatorii savurau apariţii şi dispariţii pe ecran, căci Georges Melies este primul care şi-a dat seama că, dacă opreşte camera, spune unui actor să iasă din cadru şi apoi reporneşte, pe marele ecran efectul este acela al unei dispariţii ca prin minune. Pentru spectatorul de azi pare floare la ureche, dar acum 115 ani lucrurile nu stăteau deloc aşa.

Georges Melies este cunoscut mai ales pentru scurtmetrajele sale SF precum Călătoria în lună sau Călătoria imposibilă, dar Georges Melies este şi părintele horror-ului. În 1896 apare Castelul bântuit/Le manoir du diable, considerat primul horror şi în acelaşi timp primul film cu vampiri. Scopul lui Georges Melies a fost să amuze cu acest scurtmetraj de trei minute, dar efectul a fost cu totul şi cu totul diferit, publicul reacţionând înfricoşat la vederea unui liliac ce se transformă, cu ajutorul unor efecte speciale rudimentare, în însuşi Diavolul (interpretat tot de Georges Melies, care făcea cam totul în proiectele sale).