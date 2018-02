Fostul șef al CSM îl desființează pe Tudorel Toader după prezentarea raportului

Fost şef al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Horaţius Dumbravă, se întreabă ce are de ascuns ministrul Justiției în condițiile în care raportul nu există încă pe site-ul ministerului, așa cum a promis Tudorel Toader. Joi, Dumbravă l-a acuzat pe ministrul Justiţiei că, prin propunerea sa de revocare din funcţie a şefului DNA, politizează “o dată în plus lupta de putere din interiorul sistemului”.

”Sunt 14 ore de cand domnul profesor universitar doctor Tudorel Toader a prezentat „in diagonala” raportul care insoteste cererea de revocare a procurorului sef DNA.

Celelalte servere care apartin MJ functioneaza, mai putin pagina publica.

E ceva de ascuns in raportul domnului ministru? Nu e gata raportul, ar mai fi ceva de scris in el? Se teme domnul ministru daca e public acest raport? Mai ales ca a promis de nenumarate ori la declaratia de ieri seara ca va fi gasit raportul pe site-ul MJ si va putea fi consultat.

Apropos, domnul Toader aduce acuze foarte grave doamnei Kovesi, ca ar fi adus atingere imaginii Romaniei prin declaratiile date presei interne si internationale. Adica, practic, ii imputa acesteia ca s-a exprimat. Sunt curios cum doamna Kovesi a incalcat dispozitiile art. 30 din Constitutie, care se refera la libertatea de exprimare. Constitutia asta a noastra din care domnului ministru Toader ii place atat de mult sa citeze.

In contrapartida, ii spun domnului ministru Toader sa se gandeasca la dispozitiile art. 31 din Constitutie, asta in conditiile in care o acuza pe doamna Kovesi ca incalca Constitutia uzand de dreptul la libera exprimare.

Pentru ca, corelativ dreptului la libera exprimare, eu, si orice cetatean din Romania, are dreptul sa fie informat cu privire la orice informatie de interes public. Iata textul constitutional:

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrădit.

(2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a

cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

Spre exemplu, eu personal as vrea sa stiu cine sunt acei procurori care au intocmit raportul prezentat in „diagonala” de domnul Toader. Pentru ca asa a spus ieri seara: ca sunt procurori care au intocmit raportul. Va schimba complet perspectiva, evident: oameni din sistem, care nu stim cum si in ce temei au fost numiti de ministru, se pare ca au intocmit -documentatia pe care a prezentat-o „in diagonala” domnul ministru. Sper ca informatia asta nu e una secreta. Eu zic ca e una cat se poate de publica”, scrie judecătorul Horaţius Dumbravă pe Facebook.

Joi, Dumvară l-a acuzat pe Toader că a politizat lupta de putere din interiorul sistemului.

”Ce a facut domnul profesor universitar doctor Tudorel Toader azi? A polizitat odata in plus lupta de putere din interiorul sistemului, dar si politizare justitiei”