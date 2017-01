Fost şef ANAF: România este în pragul unei CRIZE a finanţelor publice

Criza finanțelor publice

Gelu Diaconu, fostul şef ANAF, înlăturat de guvernul Cioloş din funcţie, spune că România se află în pragul unei CRIZE a finanţelor publice, potrivit Money.ro.

„Ştiti foarte bine că am avertizat în repetate rânduri asupra dezastrului tehnocrat lăsat moştenire la MFP/ANAF: nerealizarea cu peste 10 miliarde de lei faţă de program, colectare sub orice critică la TVA, atingerea limitei de jos a capacităţii administrative ANAF. Am datoria de a avertiza din nou cu privire la riscurile care planează asupra finanţelor ţării", scrie pe blogul propriu Gelu Diaconu, fostul şef ANAF, înlăturat de guvernul Cioloş din funcţie în urma întocmirii dosarului penal „Partida Romilor".

Diaconu enumeră 6 puncte nevralgice ale programării bugetare făcută de guvernul Grindeanu:

– Anul trecut s-au realizat 223 miliarde de lei venituri faţă de programul de la ultima rectificare din noiembrie de 235 miliarde de lei.

– Influenţa ultimei etape de relaxare fiscală din 2017 în diminuarea veniturilor este de circa 8 miliarde de lei (TVA, supracciza, taxa pe stâlp, etc);

– Creşterea economică pe care contaţi (4-5%) nu se „transferă" integral şi proporţional în creşterea veniturilor bugetare, lucru întamplat cu prisosinţă şi în 2016, pentru că asistăm la o scădere accentuată a ponderii colectării veniturilor în PIB;

– Optimismul afişat în atragerea de fonduri comunitare în anul 2017 trebuie ponderat spre minim, cele 4 miliarde de euro planificate fiind o ţintă de neatins;

– Distribuţia poverii fiscale pe categorii de impozite (indirecte, directe, contribuţii) comparativ cu distribuţia din statele membre UE cu performanţă în colectare „încurajează" existenţa unui gap (decalaj) fiscal îngrijorător (cca 30% din TVA nu se colectează!);

– Gradul de conformare voluntară în ţara noastră (de cca 80-85%) este unul dintre cele mai scăzute din Europa! În acest context eliminarea formularului 088, viitoarea lege a prevenţiei etc., va face ca presiunea pe conformare să scadă spre zero, iar rezultatele inspecţiei fiscale şi ale Antifraudei se îndreaptă spre un minim istoric.

Diaconu a fost demis de premierul Cioloş anul trecut în februarie, la cererea ministrului Finanţelor Anca Dragu, după ce Departamentul Naţional Anticorupţie l-a trimis în judecată pe fostul şef al Fiscului pentru abuz în serviciu în favoarea Partidei Romilor.