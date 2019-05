Fetița se plimba pe plajă, când a găsit ceva care a făcut-o să urle după mamă: a înghețat!

Fetița se plimba pe plajă, când a găsit ceva care a făcut-o să urle după mamă

Era în vacanță, așa că s-a gândit să facă o plimbare până la plajă. Când a început să se joace în nisip, a găsit ceva teribil! În secunda următoare, a țipat cât au ținut-o puterile la mama ei. Alertată, biata femeie a venit într-un suflet la ea, dar ce a văzut a șocat-o și mai rău!

Avery se plimba pe plajă, când a descoperit, în nisip, un dinte de rechin megalodon! Era aproape cât palma ei! Nu degeaba este cunoscut ca "Regele Rechinilor"...



"Stăteam pe nisip și îmi plimbam degetele prin el. La un moment dat, am simțit ceva tare. Curioasă, am dat nisipul la o parte, cu grijă, și am văzut colțul! În secunda următoare, am urlat cât m-au ținut puterile după mama. Am chemat-o să vadă și ea grozăvia", povestește copila.



"Am fost șocată, dar și teribil de mișcată de emoția fetiței mele", a povestit mama.



Tatăl ei, în schimb, a fost ușor iritat de descoperire. "Eu am căutat un astfel de dinte peste 25 de ani, dar nu am găsit niciunul", a spus acesta, ușor descumpănit.



Megalodonul este o specie de rechin care a trăit cu aproximativ 28 – 1,5 milioane de ani în urmă, în era Cenozoic. Este considerat unul dintre cei mai mari și mai puternici prădători din istoria vertebratelor și a avut un impact considerabil asupra structurii vieții marine.



Fosilele desoperite de-a lungul timpului arată că rechinul atingea o lungime de 14, chiar 18 m.

VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, unde era dintele rechinului, dar și cum arată bestia care a devenit chiar subiect de film: The Meg (Meg, confruntare în adâncuri, n.r.)!

Un copil a fost filmat, în Spania, jucându-se cu o creatură marină. Când și-au dat seama de pericol, au amuțit! Au postat, totuși, imaginile pe internet, strârnind valuri de comentarii. Ce a urmat? Citește și vezi IMAGINI AICI.

Și, dacă asta nu v-a șocat, povestea următoare cu siguranță o va face!

Când credeai că nimic nu te mai poate şoca, un nou mister care ne pune la îndoială intreaga existenta iese la suprafaţă. Despre ce este vorba află AICI.