"Everybody Knows" cu Penelope Cruz şi Javier Bardem, în deschidere la Festivalul de la Cannes

Lungmetrajul "Everybody Knows", regizat de cineastul iranian Asghar Farhadi, turnat în limba spaniolă şi cu o distribuţie în care se remarcă superstarurile iberice Penelope Cruz şi Javier Bardem şi argentinianul Ricardo Darin, va deschide cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de la Cannes şi, de asemenea, va concura pentru trofeul Palme d'Or, întrucât va fi proiectat în competiţia oficială de pe Croazetă, informează AFP.

"Trebuie să ne ducem cu gândul înapoi până în 2004 şi la lungmetrajul 'La mala educacion', de Pedro Almodovar, pentru ca filmul de deschidere să nu fie nici în limba engleză, nici în franceză", au anunţat organizatorii Festivalului de la Cannes într-un comunicat.

Nu este pentru prima dată când un lungmetraj care primeşte titulatura de film de deschidere la Cannes concurează şi pentru Palme d'Or, trofeul suprem atribuit în cadrul acestui festival. "Moonrise Kingdom" al americanului Wes Anderson (2012), "Blindness" al brazilianului Fernando Mereilles (2008), "My Blueberry Nights" al cineastului din Hong Kong Wong Kar Wai (2007), "Moulin Rouge" al australianului Baz Luhrmann (2001) şi "Basic Instinct" al olandezului Paul Verhoeven (1992) s-au aflat în aceeaşi situaţie.



Descris ca un "thriller psihologic" de organizatorii festivalului, "Everybody Knows" prezintă povestea Laurei, care trăieşte alături de soţul ei şi copiii lor în Buenos Aires. Cu ocazia unei petreceri de familie, ea se întoarce în satul natal, în Spania, alături de copii. Un eveniment neaşteptat îi va bulversa existenţa. Familia, secretele, legăturile, tradiţiile şi alegerile morale sunt, la fel ca în fiecare scenariu al cineastului, în centrul intrigii acestui film", precizează comunicatul organizatorilor.



Acest film marchează o nouă reunire pe marele ecran a cuplului din viaţa reală Cruz-Bardem, doi artişti prezenţi adeseori la Cannes. Actriţa spaniolă a câştigat un premiu colectiv de interpretare feminină - împărţit cu Carmen Maura, Yohan Cobo, Lola Duenas, Blanca Portillo şi Chus Lampreave - pentru filmul "Volver", regizat de Pedro Almodovar în 2006.



Javier Bardem a fost recompensat la rândul lui în 2010 cu premiul de interpretare masculină pentru rolul din filmul "Biutiful", regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu.



"Everybody Knows" este al optulea lungmetraj al regizorului Asghar Farhadi, şi el un obişnuit al Festivalului de la Cannes. Cineastul iranian, scenarist apreciat şi specialist al unui cinema realist prin prisma regiei, a câştigat premiul pentru scenariu cu "Forushande" (2016), care i-a adus actorului Shahab Hosseini premiul de interpretare masculină. În 2013, un alt lungmetraj al aceluiaşi regizor, "Le passe", a câştigat Premiul Juriului Ecumenic şi i-a adus actriţei Berenice Bejo premiul de interpretare feminină.



În 2012, lungmetrajul său "A Separation" a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Filmele care vor compune selecţia oficială a festivalului din acest an vor fi anunţate pe 12 aprilie.



Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 8-19 mai. Juriul competiţiei oficiale va fi prezidat de actriţa australiană Cate Blanchett.