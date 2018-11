eMAG – 6 laptopuri de gaming care au mari reduceri in acest moment

eMAG are o promotie speciala pentru laptopurile cele mai potrivite pentru pasionatii de gaming. Va prezentam 6 dintre ofertele cele mai interesante.

eMAG – Lista cu toate laptopurile cu configuratii foarte puternice poate fi gasita AICI.

O sa va prezentam in cadrul acestui articol, din oferta eMAG, in ordinea crescatoare a preturilor, 6 modele de laptopuri extreme e puternice care pot face fata oricaror cerinte ale jocurilor din ziua de astazi. Laptopurile au reduceri importante la eMAG timp de cateva zile.

eMAG – Laptop Asus

Primul model pe care vi-l prezentam are pret accesibil, e dotat cu procesor Intel Core i5 4200H, cu o frecventa de 2.8 Ghz pe o arhitectura Haswell. Display-ul este unul normal, de 15.6 inch la o rezolutie HD si memoria este de 4GB, spatiu de stocare 1TB. Laptopul e dotat cu unitate optica dar si cu placa video nVidia GeForce GTX 950M de 2GB. Oferta completa cu reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Acer Aspire

Tot un pret foarte accesibil are si laptopul Acer Aspire V5-591G care e dotat cu procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, Skylake, 15.6 inch, 4 GB, memorie 1TB si placa video nVidia GeForce GTX 950M 2gb. In plus, acest laptop vine cu sistemul de operare Linux preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad 700-15ISK

Lenovo este un brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica si este si cazul acestui model de laptop: Lenovo IdeaPad700 are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, Skylake, 15.6 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, memorie de 4GB si spatiu de stocare de 1TB. Placa video este nVidia GeForce GTX 950 de 4GB. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Asus Rog

Trecem la o categorie de laptopuri ceva mai scumpe, dar si mult mai performante. Primul din aceasta clasa este Asus Rog cu procesor Intel Core i7, cel mai nou model de pe piata, care are o frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake. Laptopul are display de 15.6 inch, Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare, unitate optica si placa video nVidia GeForce GTX 950M de 4GB. Pretul include un discount de 18% de la eMAG si poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Alienware

Ultimele doua modele pe care vi le prezentam nu sunt accesibile pentru oricine, e nevoie de o investitie mare pentru a le achizitiona. Incepem cu un Alienware 17 cu procesor Intel Core i7 de 2.8 Ghz Haswell, display-ul este urias, de 17.3 inch, rezolutie Full HD, IPS, functie de touch screen, 16 GB memorie si 1 TB+ mSata 256 GB spatiu de stocare. Placa video este nVidia GeForce GTX 980M de 4GB si sistemul de operare preinstalat original este Microsoft Windows 8.1. Mai multe detalii dar si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG – Asus ROG GX700V0

Ultimul laptop pe care vi-l prezentam este si cel mai puternic, dar si cel mai scump. Laptopul este produs de Asus si face parte din seria ROG, special pentru gaming. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz Skylake, 17.3 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, 32GB memorie si 512GB SSD spatiu de stocare. Plaa video este nVidia GeForce GTX 980 de 8GB. Oferta poate fi gasita AICI.