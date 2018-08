eMAG – 5 imprimante cu reduceri de peste 30% la IT MOBILE DAYS

eMAG are reduceri fabuloase pentru mai multe imprimante in cadrul promotiei IT MOBILE DAYS.

eMAG – Lista cu imprimante la reducere in cadrul IT MOBILE DAYS poate fi gasita AICI.

eMAG are multe produse la reduceri de chiar si peste 30% in cadrul promotiei speciale IT MOBILE DAYS. Imprimantele sunt foarte avantajoase doar in aceasta saptamana la eMAG. Noi am ales 5 modele excelente, unele sunt chiar multifunctionale, iar unele dintre ele au preturi scazute cu 50%.

eMAG – IT MOBILE DAYS – Imprimanta laser Develop Ineo

Modelul Develop Ineo 3300P printeaza pe format A4, este pe baza de laser monocrom si are cea mai mare reducere din aceasta campanie de 56%. Oferta si toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Imprimanta laser OKI – IT MOBILE DAYS

Producatorul OKI este renumit pentru imprimantele de calitate, la fel cum este si cazul aceste imprimante laser monocrom, modelul B432dn care printeaza doar pe formatul A4, insa are un pret cu discount de 41% doar in aceasta saptamana. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – IT MOBILE DAYS – Xerox Phaser

Brandul care in Romania a dat chiar un substantive comun: XEROX, este cel mai renumit brand de imprimante. Modelul Xerox Phaser 3320 pe format A4 este prevazut cu laser monocrom si are pretul redus cu 33%. Oferta poate fi gasita AICI.

IT MOBILE DAYS – eMAG – Multifunctionala Ricoh

Foarte ieftina dar si foarte performanta este imprimanta multifunctionala cu laser monocrom Ricoh SP 213SFNW care printeaza formatul A4, scaneaza, copiaza si poate transimte si prelua faxuri. In plus, multifunctionala poate fi conectata prin WIFI. Pretul poate fi gasit AICI.

IT MOBILE DAYS – Multifunctionala Samsung – eMAG

Multifunctionala Samsung de la eMAG are reducere in cadrul IT MOBILE DAYS de 28%, functioneaza cu tehnologie laser monocrom si doar pentru format A4. Pretul poate fi gasit AICI.