Educatoarea care şi-a omorât fetiţa riscă 25 de ani închisoare. Fratele, acuzat că a abuzat un copil

Educatoarea din Timişoara care şi-a ucis fetiţa de patru ani în încercarea de a se răzbuna pe soţ, care dorea să divorţeze, riscă între 10 şi 25 de ani de închisoare. Fratele femeii a fost acuzat că a abuzat o fată luată în plasament de tatăl acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit referatului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, educatoarea care şi-a înecat fiica de patru ani în cadă este cercetată pentru violenţă în familie (omor comis asupra unui membru de familie - fiică), infracţiune pentru care “legea prevede pedeapsa închisorii de la 10 ani la 25 ani”.

Pe de altă parte, potrivit unor surse, fratele educatoarei Oana Neţ a fost condamnat la doi ani şi două luni de închisoare cu suspendare după ce, în anul 2013, ar fi abuzat o fată luată în plasament de tatăl acestuia. Incidentul a avut loc în locuinţa familiei din satul Murani, tatăl educatoarei fiind angajat ca asistent maternal profesionist de mai mulţi ani, iar în acel moment avea în grijă doi copii.

“Tatăl Oanei Neţ a fost asistent maternal profesionist şi în urma unei suspiciuni de abuz din partea fratelui, imediat ce am aflat, am luat copiii, i-am scos din familie şi am sesizat organele de cercetare”, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Smaranda Marcu.

De asemenea, în urma acestui incident, tatăl educatoarei a solicitat instituţiei întreruperea contractului de muncă.