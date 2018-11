Dosarul penal de care se teme Ilan Laufer: devalizarea Unirea Shopping Center

Teama profesorului de sport Ilan Laufer de anchete penale pare a fi justificată. Și nu se datorează în nici un caz refuzului președintelui de a-l învesti ministru la Dezvoltare, ci afacerilor cu iz penal în care a singur s-a implicat.

Recenta punere sub acuzare a lui Carmen Palade (fostă Adamescu) în dosarul în care aceasta este bănuită că a delapidat Magazinul Unirea, prin circuite de firme fantomă, cu suma de 43 milioane de lei, are legătură și cu Ilan Laufer. Căci, conform președintelui Consiliului de Administrație al Unirea Shopping Center, Alexander Adamescu, Carmen Palade l-a ajutat pe Ilan Laufer să câștige lunar suma de 13.354 de euro în dauna magazinului. Concret, Carmen Adamescu, în perioada în care conducea Unirea Shopping Center, a oferit la data de 4 mai 2015 firmei Tycoon Finance Corporation SRL a fiului ei, Rani Palade, 2.000 de mp la o chirie preferențială de doar 12 euro/mp. În aceeași zi, spațiul a fost mai departe subînchiriat firmei SC Retail Group SRL aflată sub controlul lui Ilan Laufer.

La scurt timp. Laufer și-a băgat în insolvență firma Retail Group SRL, însă a preluat cei 2.000 de mp din Unirea printr-o altă societate a lui, Retail Group Advisors SRL. Aceasta a sub-sub-subînchiriat respectivul spațiu către Clacosi Consulting SRL la o chirie de 40 de euro/mp. Totul pentru o perioadă de 10 ani. În urma acestei scheme, Tycoon Finance Corporation SRL a lui Rani Palade a câștigat lunar 38.725 de euro, iar Ilan Laufer 13.354 de euro. Tot lunar. Prejudiciul total suportat astfel de Unirea Shopping Center s-a ridicat la 52.079 euro/lunar.

