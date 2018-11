Donald Trump, foc şi pară. Acuzaţii grave: "MINTE!"

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat joi seara pe fostul său avocat Michael Cohen că a minţit la audierea din aceeaşi zi în cadrul căreia a pledat vinovat, în faţa unei instanţe din Manhattan, cu scopul de a i se reduce pedeapsa, informează AFP.

'Este o persoană slabă. Încearcă să obţină reducerea pedepsei. Deci, el minte despre un proiect despre care toată lumea ştie', a declarat Trump, negând că în timpul campaniei electorale din 2016 ar fi continuat discuţiile despre construcţia unui hotel Trump Tower la Moscova.



Michael Cohen a afirmat joi dimineaţă că nu a spus adevărul în faţa Congresului pe tema unei posibile investiţii imobiliare în Rusia, care a fost luată în considerare de Donald Trump, dar care în cele din urmă a fost abandonată la începutul anului 2016.



Această nouă turnură în ancheta rusă condusă de procurorul special Robert Mueller constituie o evoluţie potenţial stânjenitoare pentru preşedintele american.



'Era un proiect bine cunoscut. Nu a durat mult. Nu am condus acest proiect', a afirmat miliardarul republican înainte de a pleca la summitul G20 în Argentina.



'Nu ar fi fost rău dacă l-aş fi făcut', a adăugat el. 'Nu l-am făcut din mai multe motive. Primul, chiar dacă nimeni nu m-a obligat, este că am fost cu adevărat ocupat de campania electorală pentru alegerile prezidenţiale', a explicat Donald Trump.



Vizat într-o serie de dosare penale, Michael Cohen a pledat deja vinovat la sfârşitul lunii august în mai multe capete de acuzare în faţa procurorilor din New York.



După ce s-a distanţat de preşedintele american, el cooperează cu procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta privind suspiciunile de complicitate între Moscova şi echipa de campanie a lui Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2016.