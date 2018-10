Documente explozive! Liviu Dragnea, în centrul unui scandal monstru

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, a publicat pe pagina lui de Facebook mai multe documente explozive, cu referire la Liviu Dragnea.

Gelu Diaconu scrie despre "cum si-a trecut familia Dragnea, pe nume personal, active ale statului de zeci de milioane de lei, prin subevaluarea acestora". Documentele despre Liviu Dragnea sunt aici!

Redam postarea fostului sef ANAF:

"Cum si-a trecut familia Dragnea pe nume personal active ale statului de zeci de milioane de lei, prin subevaluarea acestora!

Episodul 1: Ferma Salcia si cenzorul numit de Dragnea

De la inceput va spun sa nu va ganditi la cine stie ce inginerie financiara. Metoda folosita de Dragnea este o banala japca. In primul rand, se infiltreaza oameni de incredere in societatile “ochite” de clanul Dragnea pentru a fi transferate in averea fiului sau.

Asfel, in ianuarie 2011, actionarul majoritar Pitis Petre (va este cunoscut numele) il alege pe Tunaru Florin in comisia de cenzori a S.C. ROMCIP S.A./FERMA SALCIA S.A. (vezi facsimil AGA).

La acea data, dl Tunaru era angajat pe postul de consilier la cabinetul presedintelui Consiliului Judetean Teleorman. Cine era presedinte atunci? Evident omniprezentul Dragnea.

In ianuarie 2014, ferma Salcia este facuta cadou fiului lui Dragnea. Cum? Pur si simplu se cesioneaza catre o firma in care Dragnea Junior are 90% iar intermediarul pus sa semneze actele doar 10%. Atat de simplu! In mintea lor, probabil, faptul ca actele sunt semnate de actionarul cu 10% este suficient ca sa ascunda beneficiarul real, care detine in acte 90%.

Revenind la dl Tunaru, de altfel o persoana bine pregatita profesional, acesta nu mentioneaza in declaratia de interese pozitia de cenzor la Ferma Salcia, in timp ce era conslierul lui Dragnea la CJ Teleorman (vezi facsimil). Poate i-o fi fost rușine bietului om!

Ulterior, dupa transferul Fermei Salcia in proprietatea fiului lui Dragnea, ca o inalta apreciere a serviciilor aduse clanului, dl Tunaru avea sa fie promovat vicepresedinte ANAF, coordonator al inspectiei fiscale (ufff!). Apoi, este avansat in inalta functie de vicepresedinte a Curtii de Conturi.

Asadar, in episodul de astazi am vazut cum se planteaza executantii credinciosi in pozitii cheie. In episodul 2, pe care il voi publica zilele urmatoare, voi prezenta documente legate de transferul propriu zis al activelor.

Pana atunci, va ofer spre lectura si un mic context al afacerii “Teldrum”!

Rise Project, Hotnews, Realitatea TV si nu numai v-au informat de-a lungul timpului despre “reteaua” Teldrum. Sunt dosare in lucru la Parchetul Capitalei, DIICOT si DNA pentru infractiuni de evaziune fiscala, deturnare de fonduri europene, constituire de grup infractional organizat, etc.

In tot acest timp Dragnea si gasca lui de teldrumisti au capturat Romania. Bineinteles ca infractorul national neaga orice implicare in afacerile Teldrum si a societatilor satelit, negand evidenta. Astfel a reusit sa prosteasca pe multa lume.

Numai ca documentele vorbesc de la sine. Prin operatiuni succesive de majorare simbolica a capitalului social, atragere de asociati/actionari din “reteaua” Teldrum, cesiuni repetate de actiuni/parti sociale, infiltrarea oamenilor de incredere in consiliile de administratie si comisiile de cenzori, garantarea cu activele Teldrumului a creditelor contractate de terti, etc., si-a asigurat intr-un final transferul unor active de zeci de milioane de lei in averea propriei familii.

Schema este simpla si se bazeaza pe confuzia care exista in mintea neinitiatilor: capitalul social este in cvasi-totalitatea cazurilor de valori de zeci/sute de ori mai mici decat valoarea activelor (cladiri, terenuri, mijloace banesti, creante, etc.) acestor societati preluate pe degeaba".