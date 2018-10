Klaus Iohannis a început să laude Guvernul

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a admis, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Confederației patronatelor italiene, că România are o creștere economică, deși, atunci când este în țară, "înțeapă" Guvernul pe această temă.

Klaus Iohannis a afirmat, astăzi, că "România înregistrează o creștere economică estimată să atingă 4 sau chiar 5% în acest an". În urmă cu doar câteva luni, avea altă părere.

"România înregistrează, în prezent, o creștere economică estimată să atingă 4 sau chiar 5% în acest an, iar economia noastră oferă o serie de avantaje competitive și programe de sprijin, oportunități pe care vă îndemn să le fructificați.

Italia beneficiază de o puternică tradiție antreprenorială și tocmai de aceea vă încurajez pe dumneavoastră, oamenii de afaceri italieni și români din Italia, să explorați avantajele competitive ale economiei României", a explicat Klaus Iohannis.

In luna mai a acestui an, Klaus Iohannis spunea: "Rezultatele economice sub asteptari ale primului trimestru indica nevoia unei schimbari in compozitia calitativa a cresterii economice. Insa, dincolo de cifre, mai problematic este faptul ca sectorul privat inregistreaza o anumita deteriorare a increderii in perspectivele politicilor economice, un aspect care trebuie sa ne puna serios pe ganduri".

Citește și: Klaus Iohannis calcă pe urmele Vioricăi Dăncilă. Gafă de protocol în Italia

Apoi, în luna august, Klaus Iohannis afirma: "PSD a promis românilor că va curge lapte şi miere, că vor creşte salariile şi pensiile, că toţi vor avea locuri de muncă şi în general va fi cum nu s-a văzut vreodată. Ghinion, nu s-a întâmplat aşa".

.