Diaspora cere demiterea lui Bădălău după maneaua jignitoare despre românii din străinătate

FADERE (Federația asociațiilor de români din Europa) solicită conducerii Partidului Social Democrat, demiterea din toate funcțiile politice a senatorului Nicolae Bădălău.

”Un deputat a publicat o înregistrare video, în care senatorul Niculae Bădălău apare alături de maneliști care îi dedică o melodie cu mesaj obscen împotriva diasporei. Refrenul era "Să vină Diaspora că noi ne p...m pe ea". În celelalte mesaje, Nicolae Bădălău si PSD sunt văzuți ca fiind "învingători".

Este pentru prima dată când un politician de rangul domnului Nicolae Bădălău se complace intr-un atac cu un limbaj atât de josnic. Suntem indignați de faptul că politicieni de la vârful partidelor, alimentează ruptura creeată în societatea românească. Condamnăm ferm orice mesaj obscen, indiferent că este împotriva vreunui partid (cum a fost cazul "M..e PSD") sau împotriva categorii sociale.

Cât îi privește pe autorii acestei "opere", le reamintim maneliștilor că, din păcate majoritatea banilor pe care îi câștigă sunt din așa zise spectacole organizate în străinătate. După un astfel de mesaj, s-ar putea ca românii din diaspora să renunțe la serviciile lor.

"Românii din diaspora și-au părăsit țara, casa și familiile pentru a pleca în țări străine din cauza proastei administrări a țării. Majoritatea dintre ei muncesc din greu pentru a trimite bani celor dragi din țară, iar mulți dintre ei tânjesc de dorul celor lăsați acasă.

Toți așteaptă din partea politicienilor să pună Romania pe un curs sănătos, pentru a se putea intoarce acasă cât mai repede.

Prin astfel de ieșiri în decor, politicienii de teapa senatorului Bădălău, indiferent de orientarea lor, nu au cum să fie învingători, pentru că a eceasta ar fi o victorie a pornirilor animalice împotriva bunului simț și civilizației" a declarat Daniel Țecu, președintele FADERE, potrivit unui comunicat primit de redacția Realitatea.net.

Claudiu Prisnel a publicat vineri un filmuleț pe contul său de Facebook, în care ar apărea senatorul PSD Niculae Bădălău. Social-democratul ar folosi un limbaj jignitor la adresa românilor din diaspora, conform deputatului USR.

Filmulețul adunase, sâmbătă, în jur de un milion de vizualizări.

Clipul fusese filmat și publicat pe Facebook inițial de Adrian Ștefan, organizator de evenimente.

Contactat de Realitatea TV, Niculae Bădălău a precizat că nu este de acord cu un asemenea limbaj și nici nu încurajează astfel de manifestări.

"Era o petrece privata. Dezaprob in totalitate un asemenea limbaj si o asemenea formulare si nu sunt de accord cu ea. Nu legitimez mesaje extremiste, mai ales la adresa cetatenilor Romaniei. Nu pot controla eu ce canta o trupa de manelisti. Cand am vazut, m-am ingrozit. Am fost la petrecerea aia, nici nu mai stiu daca atunci eram acolo sau nu", a spus Niculae Bădălău pentru Realitatea TV.