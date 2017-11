Deputat PSD, lăsat fără mașină în centrul Capitalei. ”I-am trimis mesaj lui Dragnea”

Deputatul Cătălin Rădulescu a rămas fără maşină. I-a fost furată chiar din faţa locuinței aflată vis-a-vis de sediul SRI-ului. Pesedistul i-a anunțat imediat pe superiorii lui, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Social-democratul este supărat că ministrul de Interne a cerut sporirea drepturilor pentru poliţişti, iar maşina lui a fost furată chiar din buricul Capitalei.

”Dimineata, la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta si cand am iesit din bloc nu am mai gasit masina. Clar am fost urmărit de cineva. In al doilea rand, sa furi o masina de langa Parlament şi SRI mi se pare o chestie neimaginabila”, a declarat Rădulescu.

Maşina era una de lux care a costat peste 150.000 de euro.

”Masina este destul de sofisticata, are un sistem de autoblocare. Puteai sa intri, dar nu mai puteai sa iesi. Eu am anuntat, bineinteles, ministrul de Interne, Carmen Dan, care era in sedinta de Guvern, i-am trimis mesaj presedintelui Dragnea ca să-i spun ca mi s-a furat masina de aici”, a mai precizat el.

Deputatul este revoltat, mai ales după ce Carmen Dan a ceurt săptămâna aceasta mai multe drepturi pentru poliţişti.

”Doamna ministru Carmen Dan a venit sa sustinem masuri ale noului Statut al Politisitului. Vreau sa inteleg si eu daca unui cetatean, unui demnitar, i se fura masina si vrem sa crestem drepturile politistului, vreau sa-mi explice cum se poate intampla asta in centrul Bucurestiului”, a afirmat Rădulescu.

Cătălin Rădulescu mai povestește că, în vară, și-a găsit o altă mașină cu opt gloanțe de cauciuc trase în geam. Evenimentul s-a petrecut după ce deputatul a declarat că ar ieși cu un Kalașnikov în Piața Victoriei. De atunci, Rădulescu a primit porecla deputatul-mitralieră.