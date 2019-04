Dăncilă nu se mai teme "ca orice om". Vrea să dea OUG pe completurile de 5 judecători

Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă spune că o Ordonanță de urgență pentru completurile de 5 judecători trebuie dată și că va încerca să-l convingă și pe Frans Timmermans, vicepreședintele CE, cu privire la acest aspect.

"Am avut discuţii cu Frans Timmermans despre anumite acte normative care consider că trebuie date în România - mă refer la completul de 5 . Şi voi avea o discuţie şi cu ceilalţi, care ne cer să nu intervenim în justiţie, şi Guvernul nu a intervenit, dar în acelaşi timp ne cer să intervenim pentru anumite aspecte în justiţie", a declarat luni Viorica Dăncilă, premierul României.

Viorica Dăncilă a făcut aluzie la scrisoarea trimisă de președintele Parlamentului European care a solicitat autorităților de la București să nu interfereze cu procedura de selecția a procurorului-șef UE, în contextul dosarului deschis lui Kovesi de Secția specială de investigare a magistraților.

"Deci, efectiv nu mai înţelegem nimic. Să intervenim sau să nu intervenim în justiţie?", a întrebat retoric Dăncilă.

Întrebată de un jurnalist "Ordonanţele când urmează să le daţi? Le-aţi văzut măcar?", Viorica Dăncilă a răspuns:

"Am vorbit de completul de 5. Nu am văzut încă ordonanţa, nu am discutat încă cu domnul Toader. O să am o discuţie cu domnul Toader, dar sunt de acord că trebuie să armonizăm toate directivele europene. Sunt obligatorii, avem si avertisment de infringement pe unele, că trebuie să transpunem toate deciziile CCR. Acestea sunt lucruri de normalitate".

Ordonanța de urgență pregătită la ministerul Justiției se referă la extinderea recursului în anulare pentru toate dosarele care au fost judecate de completurile de 5 judecători din 2014 până în prezent.

În acest fel, toți cei condamnați definitiv în ultimii 4 ani vor putea obține rejudecarea apelului la ICCJ. Unul dintre beneficiari este chiar liderul PSD, Liviu Dragnea.

Nu este prima dată când liderii alianței PSD-ALDE spun că Ordonanța pe completurile de 5 judecători este necesară.

O ordonanţă de urgenţă pentru a rezolva problema completurilor de cinci este "obligatorie", pentru că este inacceptabil ca o sentinţă judecătorească să producă efecte diferite, a afirmat, la începutul lui februarie, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Dăncilă a promis și în februarie OUG pe completurile de 5 judecători

Premierul Viorica Dăncilă a declarat în 5 februarie că a discutat cu ministrul Justiţiei Tudorel Toader legat de ordonanţa ce vizează completurile de cinci judecători

"Am discutat aplicat pe unele din acte normative, OUG legat de completul de 5 judecători, aleşi în mod nelegal şi aceste lucruri trebuie finalizate în scurt timp. Nu în această săptămână pentru că acum prioritar e bugetul", a declarat Viorica Dăncilă, la un post TV.

Reprezentanţii Partidului Social Democrat menționau tot atunci, într-o postare pe Facebook, că ordonanţa de urgenţă privind completurile de cinci, nu va stabili vinovăţii sau nevinovăţii, ci va restabili un drept fundamental.

Despre OUG în Justiţie: Eu o să explic la Bruxelles. Nu avem nimic de ascuns. Viorica Dăncilă a declarat în februarie că va explica oficialilor de la Bruxelles despre măsurile din Justiţie, cum ar fi ordonanţa pe completurile de 5, Executivul neavând nimic de ascuns în acest sens.

Viorica Dăncilă, care a rămas celebră prin expresia „Orice om îi este teamă de o plângere penală", pare să fi scăpat de timorarea cu privire la efectele penale ale gesturilor sale de la șefia Executivului.