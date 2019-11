Dăncilă și Pintea, cercetate după ce au ținut în brațe bebeluși la maternitatea din Focșani

Directia de Sanatate Publica Vrancea a fost sesizata in legatura cu modul in care Viorica Dancila si Sorina Pintea, aflate in turneu electoral in Focsani, au intrat duminica intr-o sectie de neonatologie si s-au fotografiat cu nou-nascuti in brate. ONG-ul Reset, din Iași, a sesizat DSP Vrancea în cazul bebelușilor folosiți electoral de Dăncilă, informează realitateadevrancea.net.